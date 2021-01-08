تسارع انخفاض الذهب عالميا تحت حاجز 1900 دولار، في تداولات الجمعة، وفقد حوالي 3% وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط.
وقوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان في أحدث التعاملات بحلول الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش منخفضا 2.8 % إلى 1858.89 دولار للأوقية.
وخسر المعدن النفيس 1.8% في أسبوع التداول الأول من عام 2021. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1859.2 دولار.
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "يمر الذهب بتحول كبير جوهري بالنسبة للكثير من المستثمرين ويشرعون في التخلي عن تعاملهم في الذهب باعتباره ملاذا آمنا".
وغذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي الرهانات على تدابير تحفيز كبيرة، مما رفع عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ مارس/آذار.
كما دعمت توقعات التضخم، جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.
وجاء نزول الذهب بالرغم من هبوط الدولار الذي محا مكاسبه من صعود سابق إلى قمة أكثر من أسبوعين.
وأثر انخفاض الذهب في المعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة 4.9% إلى 25.78 دولار للأوقية بعد انخفاض بما يصل إلى 5.4%، وهي في طريقها لتسجيل أول خسارة في أربعة أسابيع.
وهبط البلاديوم 1.6% إلى 2381.6 دولار، ليشهد أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وخسر البلاتين 3.3%، ليسجل 1080.35 دولار، وذلك بعد انخفاض 4.6% في وقت سابق من الجلسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب اليوم.. عرش المعدن النفيس يهتز بقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.