أسهم أوروبا تستقبل أول أسبوع في 2021 بأفضل أداء

سجلت الأسهم الأوروبية أفضل مكاسبها الأسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغ المؤشر داكس الألماني مرتفَعا قياسيا بدعم بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع وأنباء مشجعة عن أرباح لشركات صناعة الرقائق.

وحسب رويترز، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% في جلسة الجمعة، ليرفع مكاسب أول أسابيع العام 2012 إلى 3%، وهو ما جاء مدعوما إلى حد كبير بآمال في أن السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ ستؤدي إلى حزمة تحفيز مالية كبيرة في الولايات المتحدة.

ودعم مكاسب أسهم أوروبا، التفاؤل بأن توزيع لقاحات فيروس كورونا سيغذي تعافيا عالميا قويا في الأسواق الأمريكية والآسيوية لتبلغ مرتفعات غير مسبوقة.

ويجري تداول ستوكس 600 في مستوى يقل عن خمسة 5% تقريبا عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في فبراير/شباط 2020.

وكان المؤشر داكس الألماني صاحب الأداء الأفضل، إذ ربح 0.6% بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع كل من الإنتاج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتلقت أسهم السفر دعما بعد أن رفعت مجموعة خدمات تقديم الطعام والخدمات الغذائية الفرنسية سوديكسو توقعاتها للأرباح في النصف الأول من 2021.

وقفز سهمها 10.5% إلى صدارة ستوكس 600، في حين ربح سهم كومباس 4.2%.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تشكل أسهم البنوك والسلع الأساسية ثقلا عليه، 0.2% ليسجل مكسبا أسبوعيا 6%.