موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. ضربة لترامب وغضب من واتساب

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قررت "سناب شات" تعليق حساب الرئيس الأمريكي إلى أجل غير مسمي، إثر تمديد حظر حسابي ترامب على "فيسبوك" و"أنستقرام" حتى نهاية ولايته.

يتعرض 2 مليار مستخدم لتطبيق "واتساب" إلى مشاركة بياناتهم مع "فيسبوك" بالإجبار، وإلا يحرمون من خدمات واتساب.

دائما ما تسعى شركات التقنيات لصناعة جسر تواصل بين أجهزة التحكم وعالم صناعة ألعاب الفيديو جيم على غرار ما تقدمه نينتيندو اليابانية.

أغرى التقدم الهائل بصناعة السيارات الكهربائية الحديثة الشركة المالكة لمحرك البحث الصيني الشهير "بيدو" الراغبة في خوض التجربة.

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بإعادة فتح الأجواء بين الدول الخليجية وقطر، مشير إلى أن القرار يقدم دفعة للسياحة.

يعقد معرض لاس فيجاس للإلكترونيات "سي إي أس" الأمريكي، افتراضيا بالكامل عام 2021، بسبب جائحة كورونا.

