ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قررت "سناب شات" تعليق حساب الرئيس الأمريكي إلى أجل غير مسمي، إثر تمديد حظر حسابي ترامب على "فيسبوك" و"أنستقرام" حتى نهاية ولايته.
يتعرض 2 مليار مستخدم لتطبيق "واتساب" إلى مشاركة بياناتهم مع "فيسبوك" بالإجبار، وإلا يحرمون من خدمات واتساب.
دائما ما تسعى شركات التقنيات لصناعة جسر تواصل بين أجهزة التحكم وعالم صناعة ألعاب الفيديو جيم على غرار ما تقدمه نينتيندو اليابانية.
أغرى التقدم الهائل بصناعة السيارات الكهربائية الحديثة الشركة المالكة لمحرك البحث الصيني الشهير "بيدو" الراغبة في خوض التجربة.
رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بإعادة فتح الأجواء بين الدول الخليجية وقطر، مشير إلى أن القرار يقدم دفعة للسياحة.
يعقد معرض لاس فيجاس للإلكترونيات "سي إي أس" الأمريكي، افتراضيا بالكامل عام 2021، بسبب جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. ضربة لترامب وغضب من واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.