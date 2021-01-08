انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف جنوب بغداد

استهدفت عبوة ناسفة مساء اليوم الجمعة، رتلا عسكريا تابعا للتحالف الدولي على طريق اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني، إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي خلال مروره على طريق اليوسفية جنوبي بغداد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتواصل مليشيات موالية لإيران استهداف قوات التحالف الدولي وبعثات دبلوماسية داخل المنطقة الخضراء في بغداد.
وتزايدت حدة هجمات المليشيات في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
وكان الهجوم الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي هو الأشد عنفًا؛ إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.
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