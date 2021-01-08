سياحة المخدرات تقلق أمستردام.. تدفق كبير للزوار

تسعى العاصمة الهولندية أمستردام، إلى وقف " سياحة المخدرات" عبر منع البيع القانوني للمخدرات الخفيفة للسياح، وقصره على المقيمين فقط.
وعرضت سلطات العاصمة الهولندية أمستردام على برلمان المدينة مقترحات تتعلق بمنع السياح الأجانب من الوصول إلى مقاهيها الترفيهية الشهيرة، وبالتالي من شراء المخدرات الترفيهية مثل الحشيش أو الماريجوانا.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، اقترح المدعي العام والشرطة وعمدة العاصمة فيمكه هالسيما وقف سياحة المخدرات بهذا الإجراء.
ووفق المقترحات يمكن للمقيمين فقط فى هولندا الوصول إلى تلك المقاهي في المستقبل باستخدام جوازات سفرهم، ولم يوافق برلمان المدينة بعد على هذه الخطط.
وفي هولندا، يعد شراء المخدرات الخفيفة مثل الحشيش والماريجوانا من المقاهي للاستهلاك الشخصي قانونيا.
وتم فتح المقاهي أيضا خلال فترة الإغلاق الحالي، ولكن يجب على العملاء أن يأخذوا مشترياتهم بعيدا معهم.
ومن حيث المبدأ، لا يسمح إلا لسكان البلاد بشراء المخدرات في المقاهي، ولكن هناك استثناء بالنسبة لمدينة أمستردام.
وكان على المدينة أن تقلل من عدد منافذ البيع بشكل كبير، بعد زيادة سياحة المخدرات، وخاصة من بريطانيا، زادت بشكل كبير.
وقد أظهرت الدراسات أن السياحة الجماعية سوف تنخفض بشكل كبير إذا تم حظر المقاهي.
ومنذ بداية 2021، أضافت العاصمة الهولندية 3 يوروهات، كضريبة سياحية إضافية لكل شخص في الليلة، وينطبق ذلك على المسافرين الذين يقيمون في فنادق، بالإضافة إلى بالإضافة زيادة سعر الغرفة الفندقية الفعلي بنسبة 7%.
وتفرض أمستردام أيضا ضريبة وصول بقيمة 8 يوروهات للزوار الذين يصلون إليها عبر القوارب، و0.66 يوروهات على الركاب الذين يصلون إليها عبر الحافلات.
وقبل الجائحة كانت أمسترادم تعاني من الزيادة الزائدة بعدد زوار سنوي وصل إلى 18 مليونا مقابل867 ألف نسمة يقيمون فيها.
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