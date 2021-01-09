موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. شراكة أبل وهيونداي وشيروكي الخارقة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قفز سعر سهم شركة هيونداي بأكثر من 20% بعد أن ارتبط اسمها بمشروع السيارة الكهربائية الجديدة التي تعتزم أبل إطلاقها.

أعلنت ماركة جيب عن طرح نسخة لعام 2021 جديدة من فئة SRT عالية الأداء التابعة لطراز جراند شيروكي الخارق ضمن فئات SUV.

ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، يشهد عام 2021 منافسة قوية بين مجموعة كبيرة من السيارات، من أبرزها طراز هيونداي سنتافي، وهوندا باسبورت.

تعد مكابح السيارة من أهم مراحل الصيانة الدورية التي تشغل بال السائقين، في التقرير التالي نقدم أهم الإرشادات للحفاظ على كفاءتها.

يشهد عام 2021 منافسة قوية بين موديلات الـ SUV كبيرة الحجم ومن ضمنها النسخ الجديدة، من طراز كيا سورينتو، وطراز مازدا CX-9.

يحتفظ طراز جيب جلاديتور بمكانة متميزة بين سيارات الدفع الرباعي، التي تصنف أيضا ضمن الشاحنات صغيرة الحجم ذات العزم القوي.

أعلنت شركة لاند روفر البريطانية عن نسخة جديدة لعام 2021 من طراز ديسكفري للمنافسة في فئات سيارات SUV الفارهة.