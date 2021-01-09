إصابة شخص في انفجار بالعاصمة الأفغانية

أعلنت الشرطة الأفغانية، إصابة أحد الأشخاص إثر انفجار وقع صباح السبت في منطقة أريا بالحي العاشر في العاصمة كابول.
وقالت الشرطة في بيان، إن "السلطات تعمل الأن على معرفة هوية المتورطين في هذا العمل الإرهابي".
وأمس الجمعة، قتل 4 من قوات الأمن في هجوم إرهابي لحركة طالبان بولاية هرات غربي البلاد.
ويأتي تصاعد العنف فيما تجري الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لعقود من الحرب، بدون تحقيق أي انفراجة.
وبدأت الحكومة الأفغانيّة وطالبان محادثات سلام مباشرة في سبتمبر/أيلول الماضي، في أعقاب اتّفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في فبراير/شباط 2020.
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