تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 9 يناير 2021

لليوم الثاني على التوالي استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 9 يناير 2021، في شركات الصرافة.

وشهدت تعاملات السوق المصرفي المصري، اليوم السبت استقرار متوسط سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية والعربية، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

ووفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، استقر متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في البنوك، عند 19.21 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

والبنوك المصرية، في عطلة رسمية لمدة 3 أيام منذ الأربعاء الماضي، وحتى الأحد المقبل، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعطلة الاعتيادية يومي الجمعة، والسبت.

وعلى موقع البنك المركزي، استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، عند نحو 19.27 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.28 جنيه للشراء، في المصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلي سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري، عند 19.48 جنيه للبيع، في بنك البركة.

أقوى أداء في الأسواق

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

وسجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.21 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري، نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.40 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.168 جنيه للشراء، و 4.195 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.53 جنيه للشراء، و 51.93 جنيه للبيع.

المؤشرات الإيجابية

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية 2020، رحلة صعوده للشهر السابع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر فقط.

والثلاثاء، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.