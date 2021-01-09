سعر الدولار في السودان اليوم السبت 9 يناير 2021.. الجنيه يهبط

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية (السوداء) واستقر في السوق الرسمية.

وسجل سعر الدولار في السودان بمستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 262 جنيها، مقابل 260 جنيها أمس.



واستقر سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وتكرر السعر نفسه في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

يأتي ارتفاع الدولار بعد ساعات من تصديق مجلس الوزراء السوداني على موازنة البلاد لعام 2021، والتي تتضمن الاستمرار في الدعم، ومخصصات للتعليم أكبر من الدفاع لأول مرة.

وسيتم عرض الموازنة على مجلس السيادة في اجتماع مشترك، لإصدار الموافقة النهائية.

وخصصت موازنة 2021 مبالغا للحماية الاجتماعية بقيمة 260 مليار جنيه.

وشملت الحماية الاجتماعية، الدعم النقدي للأسر وبرنامج اعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي، وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السوداء عند 320 جنيها.

وفي البنك المركزي السوداني سجل اليورو 67.81 جنيه للشراء و68.15 جنيه للبيع، مقابل 67.37 جنيه للشراء و67.71 جنيه للبيع، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 340 جنيها مقابل 335 جنيها، أمس.

ولدى البنك المركزي السوداني سجل الإسترليني 74.79 جنيه للشراء و75.17 جنيه للبيع، مقابل 75.32 جنيه للشراء و75.69 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 96.5 جنيه مقابل 68 جنيها، أمس.

وفي البنك المركزي سجل الريال 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية إلى 72 جنيها مقابل 70 جنيها، أمس.

وسجل الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي السوداني نحو 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 678 جنيها.

وجاء السعر الرسمي للدينار عند 181.07 جنيه للشراء و181.97 جنيه للبيع، مقابل 180.48 جنيه للشراء و181.38 جنيه للبيع، أمس.