بعد حذف حسابه.. ترامب ينافس تويتر بمنصة خاصة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، لتويتر بعد حذف الأخير الحساب الشخصي لترامب.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، فإن الرئيس الأمريكي بدأ بالفعل في التفاوض مع مواقع أخرى مختلفة لإطلاق منصته الجديدة.

ونشر ترامب التعليقات في سلسلة تغريدات من حساب "بوتوس" الرئاسي -المنفصل عن حسابه الشخصي دونالد ترامب. وقام تويتر بإزالة التغريدات بعد فترة وجيزة.

واتهم ترامب موقع تويتر بالتواطؤ مع "اليسار الراديكالي" لإسكاته وإسكات من صوتوا له.

كانت شركة التواصل الاجتماعي قد علقت مساء الجمعة بشكل دائم حساب ترامب وأرجعت قرارها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد يومين فقط من اقتحام مثيري شغب مؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى تعليق جلسة مشتركة للكونجرس ومقتل خمسة أشخاص.

وقد أثار ترامب، في العديد من التغريدات، مؤيديه بمزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.

ومساء الجمعة، علقت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصتها، وأرجعت الشركة قرارها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف.





وعلقت "تويتر" حساب ترامب لمدة 12 ساعة يوم الأربعاء الماضي بعد أن حرض أنصاره على التوجه إلى مبنى الكابيتول، مما أدى إلى اقتحام المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونجرس، وهددت بالإيقاف الدائم إذا خالف قواعدها مرة أخرى.

ويوم الجمعة، غرد قائلاً إن "الـ75 مليون وطني أمريكي العظماء الذين صوتوا لي، ولشعار أمريكا أولاً، وجعلوا أمريكا عظيمة مجددا، سيكون لهم صوت كبير للغاية في المستقبل. لن يتم ازدراؤهم أو معاملتهم بشكل غير عادل بأي طريقة أو بأي شكل!!!".

وبعد ذلك بوقت قصير، غرد الرئيس على "تويتر": "إلى كل الذين سألوا، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري."

ويأتي تصريح ترامب بأنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بمثابة خروج آخر عن التقاليد مع وصول رئاسته إلى نهاية فوضوية.

على الرغم من أن خطوة ترامب لم تكن غير متوقعة، إلا أنها تمثل خروجا عن العادة القديمة المتمثلة في حضور الرؤساء المنتهية ولايتهم مراسم أداء اليمين لخليفتهم.

وعندما سئل عن تصريح ترامب بأنه لن يحضر مراسم تنصيبه، رد الرئيس المنتخب جو بايدن قائلا إنه "سيكون أمرا طيبا، ألا يحضر". وأحجم بايدن عن التصريح بما إذا كان يرى ضرورة عزل ترامب قبل أقل من أسبوعين من رحيله عن السلطة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "أعتقد منذ مدة طويلة أن الرئيس ترامب لم يكن مناسبا لتولي المنصب. هذا سبب ترشحي".

وأضاف أن "ما يقرر الكونجرس القيام به هو أمر يعود إليهم".