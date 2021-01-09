هاتف غير العالم.. رحلة آيفون في 14 عاما

شهد التاسع من يناير في عام 2007 ميلاد أول تفاحة لأبل على هاتف خلوي "محمول" يعرفه العالم باسم "آيفون".

في ذلك اليوم دخل ستيف جوبز إلى خشبة المسرح لتقديم عرض حول هاتف آيفون، والذي اتضح أنه ربما يكون أهم اختراع قدمه الراحل جوبز في حياته المهنية.

الجيل الأول من آيفون

في عرض الجيل الأول من آيفون، أزال جوبز لوحة المفاتيح والقلم، وهي ميزات كانت شائعة بين الهواتف المحمولة المتطورة في ذلك الوقت من قبل بلاك بيري وموتورولا، واستبدلت بواجهة متعددة اللمس.

وظهر هاتف آيفون الأول فقط بشاشة 3.5 بوصة بدقة 320 × 480 بكسل ، ومعالج 400 ميجا هرتز، وذاكرة وصول عشوائي 128 ميجا بايت ، وكاميرا 2 ميجا بكسل وما يصل إلى 16 جيجا بايت من التخزين.

كما أنها تعمل فقط على شبكات EDGE بدلا من 3G ، وبلغ سعره 499 دولارا لطراز 4 جيجا بايت و 599 دولارا لطراز 8 جيجا بايت.





آيفون 3G

لمتابعة الجيل الأول من هواتف آيفون التي لا تحتوي على شبكة الجيل الثالث، تم دمج تقنية الاتصال في الإصدار التالي من الهاتف الذكي من أبل.

قيل أن جهاز آيفون 3G ، الذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2008 ، كان أسرع مرتين من آيفون الأول، وبلغ سعره 199 دولارا فقط للطراز 8 جيجا بايت و 299 دولارا لطراز 16 جيجا بايت.

كما قامت أبل أيضا بترقية برنامج آيفون إلى الإصدار2.0، وقدمت متجر التطبيقات، الذي قدم أكثر من آلاف التطبيقات للهاتف الذكي.

آيفون 3GS

عندما تم الإعلان عنه بعد عام في يونيو/ حزيران 2009، قيل أنه أسرع مرتين من آيفون 3G مع عمر بطارية أطول وكاميرا 3 ميجا بكسل.

شمل الطراز الجديد وقتها على آيفون OS 3.0، وهو ما كان يطلق عليه نظام تشغيل الهاتف المحمول.

كان سعر طراز 16 جيجابايت 199 دولارا بينما كان موديل 32 جيجابايت 299 دولارا.





آيفون 4

تم الكشف عن آيفون 4 في يونيو/ حزيران 2010، والذي استبدل البلاستيك الخاص بأجهزة آيفون السابقة بواجهة زجاجية وخلفية وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كان هاتف آيفون 4 يتميز بشاشة Retina، والتي كانت بدقة960 × 640، وشريحة A4 بحجم 800 ميجاهرتز، وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل ونظام iOS 4.

آيفون 4s

عززت ابل تقليد إلحاق الحرف S بطرازات آيفون الخاصة بها مع الإعلان عن آيفون 4s في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وبدا آيفون 4s مشابها جدا لـ "آيفون 4"، لكنه تضمن الكثير من التحسينات داخليا مثل كاميرا 8 ميجابيكسل.

إلى جانب آيفون 4s، تم تقديم مساعد التعرف على الصوت Siri وخدمة التخزين السحابي iCloud و iOS 5.





آيفون 5

تم طرح آيفون 5 في سبتمبر/ أيلول 2012، ويتميز بتصميم من الألمنيوم وشاشة Retina مقاس 4 بوصات ، بينما يتم تشغيله بواسطة شريحة A6 و iOS 6.

تم تزويد الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت ، مما ساعده على أداء أسرع مرتين من آيفون 4S.

قدم آيفون 5 أيضا موصل Lightning ، وهو أصغر حجما وأكثر متانة من الموصل السابق المستخدم لأجهزة أبل.

آيفون 5s و آيفون 5c

كشفت أبل النقاب عن آيفون 5s و آيفون 5c في سبتمبر/ أيلول 2013 ، مع آيفون 5s الذي يتميز بمعالج 64 وتقنية الماسح الضوئي لبصمات الأصابع، إلى جانب نظام التشغيل iOS 7 ومعالج الحركة M7.





آيفون 6 و آيفون 6 Plus

كشف النقاب عن آيفون 6 وشقيقه الأكبر آيفون 6Plus من قبل أبل في سبتمبر/أيلول2014، وظهرت الأجهزة بشاشة Retina HD بقياس 4.7 بوصة و5.5 بوصة على التوالي، وكلاهما مدعوم بشريحة أبل A8 ، ومعالج الحركة M8 و iOS 8.

قدمت الهواتف الذكية أيضا نظام الدفع عبر الهاتف المحمول Apple Pay، إلى جانب تطبيق Health.

آيفون 6s و آيفون 6s Plus

في هذا الطرح منحت الهواتف الذكية من أبل مرة أخرى على ميزات S مع آيفون 6s وآيفون 6s Plus، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول) 2015.

وجاءت الهواتف الذكية مدعومة بشريحة أبل A9 والمعالج المساعد M9 المتحرك، إلى جانب iOS 9.

قدمت أبل أجهزتها الجديدة أيضا بتقنية اللمس ثلاثي الأبعاد، والتي تستشعر الضغط على شاشة الهاتف الذكي لتمكين الإيماءات الجديدة ، و Live Photos ، التي تجعل الصور تنبض بالحياة.

آيفون SE

في آذار/مارس 2016، تم بشكل مفاجئ إطلاق جهاز آيفون SE، المعروف أيضا باسم جهاز آيفون الإصدار الخاص.

هذا الهاتف الذي تم خفض حجمه، ليكون بشاشة 4 إنش، كان موجهاً بالأساس إلى المستخدمين الذين شعروا بأنهم تم تجاهلهم عند إطلاق أبرز الهواتف الفاخرة لـ"أبل".

وكان الشكل الخارجي لهذا الهاتف الجديد مشابها تقريبا لجهاز آيفون 5S لسنة 2014، لدرجة أنهما كانا بنفس الأبعاد الخارجية.





آيفون 8 وآيفون 8 Plus

تتشابه مواصفات جهاز أيفون 8 بلس مع النسخة الأصغر، بما في ذلك ميزة الشحن اللاسلكي والشحن السريع، ونفس المعالج القوي A11 Bionic الموجود في جهاز آيفون X، أما ما يميزه فهو الكاميرا الخلفية المزدوجة التي تتمتع بتقريب بصري بمقدار الضعف وحساس جديد كليا، أما الشاشة فهي بقياس 5.5 إنش.

يدعم آيفون 8 Plus مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67 مع وجود مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر Home على الجهة الأمامية للهاتف.





آيفون إكس

في 2018، قررت أبل مواصلة الرهان على تصميم آيفون إكس، وأطلقت ثلاثة هواتف ذكية جديدة كلها مستوحاة من نسخة 2017 التي تضمنت شاشة تغطي كامل الواجهة الأمامية.

هذه الهواتف الجديدة تمت تسميتها iPhone XS ،the iPhone XS Max، و iPhone XR.

وكان جهازي XS وXS MAX يأتيان بشاشتين بحجم 5.8 إنش و6.5 إنش على التوالي، وبسعر مرتفع جدا، حيث تتراوح الأسعار بين 999 و1449 جنيها إسترلينيا، وهي أغلى أسعار الآيفون على الإطلاق.

كما كان هنالك أيضا جهاز آيفون XR، الذي جاء بكلفة أقل تبدأ من 749 جنيها إسترلينيا، لكنه يبقى باهظا مقارنة بجهاز آيفون 8 لسنة 2017، الذي كان ثمنه 699 جنيها إسترلينيا.

آيفون 11

في سبتمبر/ أيلول من عام 2019 أصدرت أبل آيفون 11، والذي جاء بـ 6 ألوان مختلفة، وبشاشة حجمها 6.1 إنش بخصائص وضوح عالية "ريتينا".

وضم الجهاز كاميرا خلفية بعدستين قدرة كل واحدة 12 ميجابيكسل وتستطيع التصوير بدقة 4k.

ويستخدم الجهاز أحدث معالج للأجهزة الخلوية من ابل (A13 bionic)، والذي يحتوي معالج صور متطور جدا، بدأ سعر الهاتف من 699 دولارا.





آيفون11 برو وآيفون 11 برو ماكس

تعد أجهزة آيفون 11 برو / آيفون 11 برو ماكس أحدث أجهزة أبل وأكثرها تطورا على الإطلاق بحسب ما قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك.

وأكثر ما يميز الجهاز أنه يضم ثلاث كاميرات خلفية وبشاشة سوبر ريتنا(XDR) بحجمين 5.8 إنش و6.5 إنش.

ويستخدم ىيفون برو معالج (A13 Bionic) المتطور، والذي يضم معالجات متخصصة بـ"تعلم الآلة" التي تعد فرعا من فروع الذكاء الاصطناعي، بأسعار تبدأ من 999 دولارا للإصدار أيفون 11 برو، و1099 دولار للإصدار أيفون 11 برو ماكس.





آيفون 12

العام الماضي أطلقت أبل عائلة آيفون 12 وجاء هاتف آيفون 12 برو ماكس بأكبر شاشة على الإطلاق في هواتف آيفون الجديدة مقاسها 6.7 بوصة، وأعلى دقة تضم ما يقرب من 3.5 مليون بكسل لتجربة المشاهدة الرائعة والكثيرة الواقعية.

كما جاءت شاشة iPhone 12 Pro Max بمقاس 6.7 بوصات، بدقة 1284 × 2778 بكسل، وبكثافة 458 بكسل في البوصة الواحدة.