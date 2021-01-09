الحساب مغلق.. أسباب طرد ترامب من مملكة تغريدات تويتر

بعد إغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، أرجعت الشركة قرارها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف.

نعرض في هذا التقرير عددا من تغريدات الرئيس الأمريكي التي طبعت الذاكرة وكانت أحد أهم الأسباب لإغلاق حساب ترامب.



أخبار مضللة

بعد بضعة أشهر على توليه الرئاسة، نشر الرئيس الجمهوري ترامب في يوليو/تموز 2017 تسجيل فيديو معدلا، يصوره وهو يبطح رجلا خلال مباراة مصارعة، وتم استبدال وجه الغريم بشعار شبكة سي.إن.إن. تمت مشاركة هذه التغريدة مئات آلاف المرات.

وكثيرا ما استخدم ترامب تغريدات خلال فترة رئاسته، للتنديد بوسائل إعلام تروج "أخبارا مضللة" اتهمها بشن "مطاردة شعواء" ضده.

زر أكبر بكثير من زر كيم

في السنة الثانية من ولاية ترامب، حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في خطاب بمناسبة العام الجديد أن لديه "زر نووي" على مكتبه.

وسارع ترامب الغاضب لنشر تغريدة ضد كيم الذي كان قد أطلق عليه "رجل الصواريخ الصغير".

وكتب "الزعيم الكوري الشمالي أعلن للتو أن الزر النووي موجود دائما على مكتبه. هلا قام شخص من نظامه المستنزف والجائع بإبلاغه رجاء، أنني أنا أيضا لدي زر نووي، لكنه أكبر وأقوى بكثير من زره، وزرّي يعمل".

جو الناعس

خلال رئاسته التي استمرت 4 سنوات، استخدم ترامب تويتر للاستهزاء من معارضيه السياسيين مطلقا عليهم ألقابا ساخرة.

وأصبح الرئيس المنتخب جو بايدن "جو الناعس". ورئيسة مجلس النواب "نانسي (بيلوسي) المجنونة". وأصبح آدم شيف كبير المدعين في إجراءات محاكمة ترامب بغرض عزله "شيف المتقلب".

وأطلق على المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات إليزابيث وارن "بوكاهونتاس" في إشارة إلى تصريحاتها حول انتمائها للهنود الأمريكيين في أصولها البعيدة، ولم يوفر ترامب نفسه، لكن بالأسلوب المعاكس. فقد وصف نفسه بأنه "عبقري متوازن جدا".

اكتساح موقع التواصل

قبل شهر على الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان السباق بين ترامب وبايدن على أشده. ثم في الساعة الواحدة فجرا، أعلن الرئيس عن تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة "الليلة، السيدة الأولى (@فلوتوس) وأنا تأكدت إصابتنا بكوفيد-19". وأضاف "سنبدأ عملية الحجر والتعافي على الفور. سنتغلب على الأمر سويا".

وحصلت التغريدة على قرابة مليوني نقرة "إعجاب"، في رقم قياسي شخصي لعملاق قطاع العقارات السابق. بعد ذلك بوقت قصير نقل ترامب إلى المستشفى لثلاثة أيام.

النهاية

وربما عن غير قصد، فقد ترامب سطوته عبر تويتر الجمعة عندما أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، وكتب "لجميع الذين سألوا، لن أذهب لحفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني".

والرسالة المثقلة بالرمزية، كانت الأخيرة على حسابه الذي يبلغ عدد متابعيه قرابة 88 مليونا.