الأرصاد التركية تطلق الإنذار الأصفر لمدينة إسطنبول

أطلقت الأرصاد الجوية التركية، السبت، الإنذار الأصفر لمدينة إسطنبول بسبب الأمطار الغزيرة التي تستمر لعدة أيام ابتداءً من اليوم.
وفي بيان أصدره مكتب دائرة الأرصاد الإقليمية بولاية إسطنبول، أشار إلى أن الأمطار الي ستتساقط خلال عطلة نهاية الإسبوع ستزيد تأثيرها بين الحين والآخر بقوة (30-60 كجم/م2) في محيط إسطنبول وولايات أدترنة وكوجالي وسكاريا.
وطالبت دائرة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر من العواقب السلبية التي قد تسببها الأمطار الغزيرة، وفق ما نقلته "نيو ترك بوست".
وتنبأت الأرصاد الجوية العامة بتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية، السبت، في إسطنبول وكوجالي ويالوفا وتشناككلي بالإضافة إلى المناطق الشمالية والغربية من باليكسير.
ووفقًا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتساقط الأمطار الغزيرة في إقليم مرمرة وبحر إيجة وغرب البحر الأبيض المتوسط وأنقرة ومحيط إسكيشهير.
وتشير التقديرات إلى تشكل الضباب والصقيع في الأجزاء الداخلية والشرقية من البلاد خلال ساعات الصباح والمساء.
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