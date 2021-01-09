أمريكا ترسل معدات عسكرية لسوريا.. تعزيزات لوجستية

أرسلت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، إن رتلاً يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات تابعة للقوات الأمريكية تتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، لتعزيز القواعد هناك.



ونقلت" سانا" عن شهود عيان قولهم، إن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة ويرافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.

وأدخلت القوات الأمريكية مئات الشاحنات إلى الحسكة السورية عبر المعابر لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجستي لنقاطها والمجموعات التي تدعمها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قام الجيش الأمريكي بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في ريف دير الزور الشرقي، لتكون التاسعة للقوات الأمريكية في سوريا.

وقالت مصادر محلية حينها، إن القوات الأمريكية بدأت ببناء القاعدة الجديدة في محيط بلدة الباغوز شرق دير الزور.



وأضافت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية نشرت نقاط حراسة وعززت وجودها في المكان مع بدء بناء القاعدة الأمريكية.

وتعتبر القاعدة الرابعة للجيش الأمريكي في محافظة دير الزور، والتاسعة في عموم مناطق سوريا، حيث توجد أغلب تلك القواعد في مناطق شرق الفرات، باستثناء قاعدة "التنف" التي تقع قرب الحدود الأردنية.