قبيل الرحيل.. إدراة ترامب تستفز الصين بكسر القيود مع تايوان

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، كل القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل مسؤولي البلاده مع تايوان.
ويأتي الإعلان قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولاية ترامب، في خطوة تثير غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن "الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير أحاديا إرضاء للصين.. وهذا الأمر قد انتهى".
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناء".
ولم يحدد بومبيو طبيعة تلك القيود التي تحدث عنها، في وقت يبدو هذا الإعلان رمزيا إلى حد كبير، لأن هناك قانونا كان صدر عام 2018 يسمح للمسؤولين على جميع مستويات الحكومة بمن فيهم أعضاء الإدارة الذين يشغلون مناصب تتعلق بالأمن القومي والجيش، بالتوجه إلى تايوان ولقاء نظرائهم التايوانيين.
ولم يتحدث بومبيو عن علاقات طبيعية بشكل تام مع تايوان وهو قرار لا يعود إليه في أي حال، بل أشار إلى أن العلاقات مع الجزيرة ستستمر عبر المعهد الأمريكي في تايوان (إيه آي تي) الذي يعد بمثابة سفارة واشنطن في الجزيرة بحكم الأمر الواقع.
وكانت الولايات المتحدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية بتايوان عام 1979 واعترفت بسيادة الصين عليها.
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