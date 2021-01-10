انفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء كابول

أسفر انفجار، صباح الأحد، في منطقة "كارته نو" بالعاصمة الأفغانية كابول، عن سقوط 3 قتلى وجريح.
وقال مصدر أمني أفغاني، إن "الانفجار الذي تم الإبلاغ عنه نجم عن لغم مغناطيسي، وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من المكان".
ولم تقدم قوات الأمن المزيد من التفاصيل، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث إلا أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة طالبان التي نفذت هجمات مشابهة.
وعلى الرغم من بدء محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان، تصاعد العنف في مناطق مختلفة من البلاد.
وشهد سكان كابول في الآونة الأخيرة تفجيرات واغتيالات وهجمات صاروخية بشكل منتظم صباحا.
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