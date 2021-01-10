أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 يناير 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد 10 يناير 2021،متأثرة بتسارع نزول الأسعار العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، 222.39 ريال (59.45 دولار).،وفق وسائل إعلام محلية.

وعلى نحو طفيف تراجع الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 195.06 ريال (52.02 دولار)، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 167.19 ريال (44.59 دولار).

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.04 ريال (34.68 دولار)، واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 عند 111.65 ريال (29.76 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية 6933.75 ريال (1849 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل 1560 ريالا (416.13 دولار).

وعالميا، قال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "يمر الذهب بتحول كبير جوهري بالنسبة للكثير من المستثمرين ويشرعون في التخلي عن تعاملهم في الذهب باعتباره ملاذا آمنا".

وتسارع نزول الذهب تحت حاجز 1900 دولار يوم الجمعة- إعلاق الأسبوع المنقضي- إذ فقد حوالي ثلاثة بالمئة، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان في أحدث التعاملات بحلول الساعة 1553 بتوقيت جرينتش منخفضا 2.8 بالمئة إلى 1858.89 دولار للأوقية. وخسر 1.8 بالمئة في أسبوع التداول الأول من العام. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1859.2 دولار.