سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 10 يناير 2021.. الليرة تقاوم بشراسة

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، واستقر لدى البنوك وفقا للأسعار الرسمية.

كذلك زاد سعر الليرة السورية مقابل اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وتراجع سعر الدولار في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 2840 ليرة للشراء و2865 ليرة للبيع، مقابل 2850 ليرة للشراء و2875 ليرة للبيع، أمس.

ولم يتغير سعر الدولار في البنوك ليستقر عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع، مع بقاء الضغوطات النقدية حاضرة على السوق المحلية بفعل عقوبات أمريكية مفروضة على البلاد.

و بلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح بين السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر صرف اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) 3468 ليرة للشراء و3504 ليرات للبيع، مقابل 3488 ليرة للشراء و3524 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 3843 ليرة للشراء و3887 ليرة للبيع، مقابل 3851 ليرة للشراء و3894 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي السوق السوداء تراجع سعر الريال السعودي إلى 755 ليرة للشراء و764 ليرة للبيع، مقابل 758 ليرة للشراء و767 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض الدرهم الإماراتي في السوق السوداء السورية إلى 770 ليرة للشراء و780 ليرة للبيع، مقابل 773 ليرة للشراء و783 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الدينار الكويتي إلى 9345 ليرة للشراء و9453 ليرة للبيع، مقابل 9375 ليرة للشراء و9482 ليرة للبيع، أمس.