أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 810 جنيهات بعد خسائر حادة

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، عقب هبوط كبير على مدار الساعات الماضية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والجرامات، كما تتراوح أسعار المصنعية بين 30 و60 جنيها حسب التجار في سوق الصاغة ونوع جرامات المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى 925.75 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 810 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 694.25 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر عند مستوى 540 جنيها، فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر عند 462.75 جنيه .



وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في مصر 1850 دولارا، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) 6480 جنيها.



سعر الذهب عالميا

وعالميا، تسارع نزول الذهب تحت 1900 دولار الجمعة آخر أيام التداول في الأسبوع، إذ فقد حوالي 3% وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1859.2 دولار.

وخسر الذهب 1.8% في أسبوع التداول الأول من العام.