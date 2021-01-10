سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 10 يناير 2021.. تراجع كبير

تراجعت على نحو ملحوظ أسعار صرف العملات الأجنبية ،مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأحد، في السوق السوداء بالجزائر، وفق وسائل إعلام.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وتراجع سعر العملة الأوروبية في السوق غير الرسمية إلى 208 دنانير للشراء، و210 للبيع، مقابل 220.07 دينار للشراء، و222.52 للبيع. السبت.

كما انخفض سعر الدولار في هذه السوق إلى 169 دينارا للشراء و 170 للبيع ،مقابل 180 دينارا للشراء، و182 للبيع ،أمس.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 225.14 دينار للشراء، و229.86 دينار للبيع.

الأسعار الرسمية

وبلغ سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي الجزائري، 132.20 دينار للشراء، و133.22 دينار للبيع.

كما استقر سعر اليورر، عند 162.72 دينار للشراء، و162.77 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر، نحو 179.36 دينار للشراء، و179.40 دينار للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنوك عند 35.241 دينار للشراء و35.247 دينار للبيع.

وبلغ متوسط الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري 35.99 دينار للشراء و36.00 دينار للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر، نحو 435.75 دينار للشراء، 436.52 دينار للبيع.

ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

وتشير التوقعات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي سوف تصل لأقل من 47 مليار دولار في 2020، قبل الارتفاع التدريجي على مدار العامين التاليين، وذلك حسب موازنة 2021.

وحسب المركزي الجزائري، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة بين 2014 و2019، بنسبة 65%.