مقتل 12 مدنيا بأفغانستان.. غارة استهدفت طالبان

قتل 12 مدنيا، على الأقل، في غارة جوية بإقليم نمروز، جنوب غربي أفغانستان، الليلة الماضية.
جاء ذلك طبقا لما ذكره رئيس مجلس الإقليم، باز محمد ناصر، اليوم الأحد، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.
وأضاف أن الغارة الجوية وقعت في قرية "مونازاري" بمنطقة "خاشرود" بالإقليم، مشيرا إلى أنه "تم استهداف طالبان أيضا، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بعد في صفوف الحركة".
غير أن مسؤولي الحكومة المحلية ومسؤولي الأمن لم يعلقوا بعد على الغارة الجوية.
ولم تعلق طالبان بعد على الغارة الجوية أيضا.
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