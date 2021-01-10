اعتقال "ذي القرنين".. أبزر قادة اقتحام الكابيتول الأمريكي

أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، اعتقال جيكوب تشانزلي، أحد المشاغبين البارزين، الذي شارك في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأطلقت وسائل الإعلام الأجنبية على تشانزلي لفظ "ذي القرنين" بعد ارتداءه قبعة على هيئة قرون حيوان البيسون (جاموس أمريكي).

وتميز تشانزلي بارتدائه قبعة عليها قرنان وقفازات مع إبقاء صدره عاريا وحمل العلم الأمريكي، حيث دخل المشاغب إلى مناطق محظورة في مبنى الكابيتول كما أنه تحدى الشرطة الأمريكية.



وسلم تشانزلي نفسه بعد اتصاله بمكتب التحقيقات، قائلا إنه جاء إلى الكونجرس مع مجموعة من الوطنيين الذين حضروا من أريزونا، بناء على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي دعا كل الوطنيين للحضور إلى واشنطن العاصمة، بحسب موقع التحقيقات الأمريكي.

ويواجه تشانزلي تهمة الدخول أو البقاء في أي مبنى أو أرض محظورة بشكل غير قانوني، واستخدام العنف والسلوك غير المنضبط في الكابيتول.





واستقطب جايك أنجيلي بصدره العاري وتسريحته الغريبة مع قرون حيوان البيسون (جاموس أمريكي)، اهتمام المصوّرين والكاميرات خلال تنقّله في أرجاء الكابيتول.



وشوهد هذا الرجل الثلاثيني وأصله من ولاية أريزونا مرات عدة خلال مظاهرات مؤيدة لترامب في فينيكس في الأشهر الأخيرة مع تسريحة الشعر نفسها.

وهو يقدّم نفسه على أنّه "جندي رقمي في كيو انون" الحركة المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترامب بطلاً. وقد اعتبر اقتحام مقر الكونجرس الأربعاء انتصاراً كبيراً.

وكتب في رسالة نشرها عبر شبكة "بارلر" للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظين المتشدّدين "نحن وطنيون على الجبهة في أريزونا ونريد أن نجلب طاقتنا الإيجابية إلى واشنطن".

والأربعاء الماضي اقتحم مؤيدون للرئيس الأرميكي السابق دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن. وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.

كما أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية، اعتقال 52 شخصا من أنصار ترامب على خلفية الأحداث نفسها.





وكان بضع عشرات من الضباط من شرطة الكابيتول الأمريكية يتولون حراسة الجبهة الغربية للمبنى عندما هاجم الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب المبنى عازمين على اقتحامه.

وهاجم مثيرو الشغب المبنى حاملين أنابيب معدنية ورذاذ الفلفل وأسلحة أخرى، وتمكنوا من تجاوز خط الشرطة.

وسبق أن كشفت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، الجمعة، عن مسودة مساءلة الرئيس ترامب بشأن اقتحام أنصاره للكونجرس، تتضمن "تورطه في جرائم كبرى بتحريضه على تمرد، كما أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير".





وأضافت أن المسودة تشير إلى أنه "أدلى عمدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس".

ولفتت المسودة، بحسب الشبكة، إلى أن "ترامب أظهر أنه سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".