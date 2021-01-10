لحظات تشبه عام 1945.. جويتريس يحذر من مواجهة نووية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، من عودة المواجهة النووية خلال عام 2021.

وقال جوتيريس، خلال كلمة ألقاها الأحد بمناسبة الذكرى الـ75 للاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه:" نحن الآن نمر بلحظات تشبه تلك التي شهدها العالم عام 1945.. لكن هذا ليس 1945، الحرب الحالية تجري ضد فيروس مجهري".



كما قارن الأمين العام للأمم المتحدة ما بين العامين 1945 و2021، مشيرا إلى أن العالم يخوض حربا لكنها تجري ضد فيروس، فيما أكد عودة المواجهة النووية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وحذر كذلك من ارتفاع التصعيد في العلاقات بين دول العالم، قائلا إن "التوتر الجيوسياسي يزداد.. لقد عاد تهديد انتشار الأسلحة النووية والمواجهة النووية".

وتابع:"وغدا قد تنطلق حرب ضد الإرهابيين في الفضاء الافتراضي، وذلك في الوقت الذي لا نزال نخسر فيه المعركة طويلة الأمد ضد تغير المناخ".

ولفت جوتيريش إلى أن جائحة فيروس كورونا دفعت 88 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم إلى الفقر، كما يواجه 270 مليونا خطر المجاعة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الحاجة إلى التعاون الدولي لا تزال ملحة، مشيرا إلى ضرورة اتباع "نهج متعدد الجوانب"، وتابع: "علينا تحويل نظامنا العالمي إلى شراكة عالمية".

