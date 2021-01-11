اجتثاث الفساد.. وعد جباروف مع اقترابه من رئاسة قرغيزستان

تعهد رئيس الوزراء صدر جباروف والذي تشير النتائج إلى فوزه في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان باجتثاث الفساد المتجذر.

جاء ذلك في كلمة لجباروف الأحد في مقر حملته الانتخابية، عقب الإشارة إلى أنه فاز بفارق كبير في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان، في ظل أزمة سياسية شهدتها البلاد.



وكشفت اللجنة الانتخابية أن رئيس الوزراء صدر جباروف حصد أكثر من 80 % من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 % منها، فيما حل منافسه أداخان مادوماروف ثانيا بحصوله على أقل من 7% من الأصوات.

ووعد جباروف باجتثاث الفساد "المتجذر في غالبية مجالات الحياة" في البلد الفقير، مؤكدا أنه "لن يكرر أخطاء الحكومات السابقة".





وقال إنه يعتزم إجراء استفتاء على الدستور لإقرار التعديلات مع تنظيم انتخابات تشريعية بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وقدم جباروف الذي خرج من السجن على يد أنصاره خلال الأزمة الأخيرة قبل أن تبطل محكمة إدانته، نفسه على أنه معارض للجريمة المنظمة والفساد المنهجي.

ويخشى معارضو جباروف أن يفضي فوزه إلى حكم تسلطي على غرار ما حصل في كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان المجاورة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي ظل الفوضى التي أعقبت إضطرابات غاب الرئيس سورونباي جينبيكوف عن الأنظار لفترة، قبل أن يعود لقبول استقالة رئيس وزرائه كوباتبك بورونوف.