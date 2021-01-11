ما هو تطبيق Signal ولماذا ينصح به إيلون ماسك ودورسي؟

أصبح تطبيق Signal حديث العالم بعد تغريدة "إيلون ماسك" للمستخدمين بالاعتماد عليه بدلا من واتساب الذي يعاني أزمة خصوصية.

في التقرير التالي نستعرض بالشرح كل ما له علاقة بتطبيق سيجنال والفرق بينه وبين واتساب.

ما هو تطبيق Signal؟

يعد تطبيق Signal برنامجا مجانيا ومفتوح المصدر لأنظمة تشغيل أندرويد وiOS وأنظمة تشغيل كمبيوتر سطح المكتب.

كما يعتمد "سيجنال" على نظام التشفير من الطرف إلى الطرف، مما يسمح للمستخدمين باستعمال التشفير لإرسال الرسائل النصية والجماعية، وكذلك الرسائل التي تتضمن الصور والفيديو وإجراء محادثات هاتفية مشفرة بين مستخدمي تطبيق Signal.

إيلون ماسك يدعم Signal

في تدوينة له على تويتر أعلن أغنى رجل في العالم إيلون ماسك مؤسس تسلا، عن تركه لتطبيق "واتساب" واستخدام "سيجنال" بدلا عنه.

وأوضح ماسك عدة ميزات للتطبيق، داعيا جميع مستخدمي تطبيق واتساب إلى استخدامه.

مؤسس تويتر ينصح بسيجنال

ودعا جاك دورسي، مؤسس تويتر، لاستخدام تطبيق سيجنال بدلا من واتساب بسبب اختراق خصوصية المستخدمين.

مميزات تطبيق Signal

أدت شروط الخدمة المحدثة لتطبيق واتساب والتي ستقضي بمشاركة بيانات أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم مع فيسبوك لأهداف إعلانية، في البدء في الاشتراك بـ"سيجنال".

يمتاز التطبيق بكونه مجاني الاستخدام يتيح لك إرسال الرسائل وإجراء مكالمات صوتية ومرئية مع الأصدقاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والروابط .

لا يتيح التطبيق مشاركة بياناتك مع أي جهة، ويتيح إنشاء دردشة جماعية تقتصر على 150 عضوا فقط.

ومن مميزات الخصوصية بالتطبيق أنه لن يتم إضافة جميع أعضاء المجموعة تلقائيًا بل سيتم إرسال دعوة إلى الأشخاص وعليهم قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة.

ما الفرق بين تطبيق Signal وواتساب؟

بحسب خبراء أمن المعلومات فإن تطبيق Signal يوفر حماية إضافية تتجاوز تطبيق واتساب، خاصة بعد ظهور العديد من الأخطاء الأمنية على واتساب في العام الماضي.

وبشكل عام نجد أن التطبيقين لهما أوجه تشابه، حيث يقوم المستخدمون في كلا التطبيق باستخدام أرقام هواتفهم ومنح التطبيق إمكانية الوصول إلى سجل جهات الاتصال، ولكنهما يختلفان في النقاط التالية:

سيجنال مفتوح المصدر

التطبيقان يستخدمان تقنية التشفير من "طرف إلى طرف" End-to-End، مما يعني أنه لا يمكن فك تشفير الرسائل أثناء إرسالها بين الأجهزة .

لكن الاختلاف الرئيسي بينهما هو أن تطبيق سيجنال مفتوح المصدر، مما يعني أن المهندسين والباحثين يمكنهم فحص الكود الأساسي في أي وقت، بينما تطبيق واتساب لا يتيح فحص الكود الخاص به بسهولة.

تشفير النسخ الاحتياطي

رغم أنه لا يمكن اعتراض رسائل واتساب أثناء الإرسال، إلا أن التطبيق يقوم بتخزين معلومات مثل: التفاعلات بين المستخدمين عند الاتصال بالإنترنت، وأرقام الهواتف من سجل الاتصال الخاص بهم. وفي التحديثات الجديدة سترتبط هذه البيانات بملفات تعريف فيسبوك.

كما لا توجد حماية لنسخ واتساب الاحتياطية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين استعادة الرسائل عندما يحصلون على هاتف جديد بسهولة.

في حين يتيح تطبيق سيجنال لمستخدمي أجهزة أندرويد بالنسخ الاحتياطي للدردشة الخاصة بهم واستعادتها، ولكن ذلك يتطلب فك تشفيرها بكلمة مرور مكونة من 30 رقما، وعلى أجهزة آيفون لا يمكن نسخ البيانات احتياطيا على الإطلاق.

ميزة Screen Security أمان الشاشة

مستخدم تطبيق Signal يمكنه تفعيل ميزة تُسمى أمان الشاشة Screen Security، في إعدادات الخصوصية.

هذه الميزة تقوم بمنع التطبيقات الأخرى على هاتفك، ومنعك أنت أيضًا من أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق.

وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أنه حتى إذا كان هناك تطبيق يحتفظ بعلامات تبويب للأنشطة التي تقوم بها في الهاتف، فلن يتمكن من التقاط ما يحدث داخل تطبيق Signal.

لا وجود للإعلانات على التطبيق

أكد القائمون على تطبيق Signal بأنه لا خطة لوجود الإعلانات على الأقل في الوقت الحالي، وتطبيق واتساب أيضا كان لديه وعود مشابهة في البداية.

لكن ذلك تغير بعد استحواذ فيسبوك عليه، كما أنه من المستبعد أن يحدث ذلك مع تطبيق Signal، لأنه مشروع مفتوح المصدر.