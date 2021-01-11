ملوك الماس.. أكبر 5 دول إنتاجا في العالم

تواجه صناعة الماس ضعفا في الطلب عمقته جائحة فيروس كورونا، وسط إغلاق بعض المناجم ونزوح العملاء على المنتجات الفارهة بعض الوقت.

فبعد أن وصل حجم الطلب إلى أعلى مستوياته في 2017 عند 152 مليون قيراط، تراجع تدريجيا إلى 147 مليون قيراط في 2018، ثم هبط نحو 142 مليون قيراط ماس في 2019، وفق موقع الإحصاءات العالمي "Statista".



وعلى الرغم من عدم ظهور بيانات مدققة لإنتاج الماس في 2020 عام الكورونا، إلا أن بول زيمنسكي، محلل ومستشار الألماس المستقل، توقع انخفاض السوق إلى نحو 113 مليون قيراط بسبب تراجع الإنتاج المخطط له من قبل المنتجين الرئيسيين وتعليق العمل ببعض المناجم.

واستبعد زيمنسكي تعافي الطلب على الماس خلال 2021.

وفي وقت سابق، طرح مركز دبي للسلع المتعددة 4 توصيات أساسية ضرورية لضمان مستقبل أفضل لصناعة الماس، تشمل هي بلورة خطاب جديد، وإعادة التركيز على العلامات التجارية، والتمييز بين المنتجات، وتجاوز المنافسة في مبيعات التجزئة.

ويتميز الماس بكونه أكثر المواد صلابة على وجه الأرض، وتشكلت رواسب هذا المعدن تشكلت منذ 900 عام، وتم العثور على أول حجر منها في القرن الرابع قبل الميلاد في الهند.

ويشتهر باستخدامه في صناعة وتصميم المجوهرات الفارهة، ولكن 80% من الماس يستخدم في الأبحاث الصناعية بفضل صلابته.

ورصد موقع " N S Energy Business" أكبر البلاد إنتاجا للماس في العالم، وهي كالتالي:

1- روسيا

تتصدر روسيا بلدان العالم في إنتاج الماس، إذ تمتلك أكثر من 12 منجمًا للماس، فضلا عن كونها المصدر الأكبر في العالم، فقد استخرجت في عام 2018 نحو 43 مليون قيراط ماس، لاسيما من منطقة ياقوتيا السيبيرية.

وتبلغ موارد روسيا من الماس نحو 973 مليون قيراط، بينها احتياطي يُقدر بـ 608 ملايين قيراط.

وتسيطر مجموعة " ALROSA" على الحصة الأكبر من إنتاج الماس في موسكو.

2- بوتسوانا

هي ثاني أكبر دول العالم في إنتاج الماس، وتتصدر الدول الأفريقية الغنية بهذا المعدن الثمين، بل أن الماس البوتسواني يتميز بكونه أكثر لمعانا من نظيره الروسي.

بحسب الإحصاءات المتوافرة، قُدر إنتاج بوتسوانا من الماس بنحو 23.2 مليون قيراط بقيمة بلغت 3.6 مليار دولار في 2013، ويسهم بمقدار 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و60% من الصادرات.

وتمتلك الدول الأفريقية سبعة مناجم ماس من الدرجة الأولى، من بينها "أورابا" و"جوانينج"، وهما أكثر منجمي ماس إنتاجية في العالم.

3- الكونغو الديمقراطية

ما زالت تتواجد الكونغو في قائمة الكبار في استخراج الماس على الرغم من تراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، حيث استخرجت في 2018 قرابة 16.4 مليون قيراط، ثم ارتفع إلى 19 مليون قيراط في 2019.

4- أستراليا

أنتجت أستراليا 14 مليون قيراط من الماس يأتي أغلبها من منجم أرجيل المملوك لشركة ريو تينتو، والذي يشهد استخراج حوالي 12 مليون قيراط من الماس سنويا.

ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج أستراليا من الماس إلى 134.7 ألف قيراط في 2021 الحالي، نتيجة نضوب راسب الماس.

5- كندا

شهد إنتاج كندا قفزة جيدة، فبعد أن كانت تستخرج حوالي 10.6 مليون قيراط ماس في 2013 بقيمة 1.9 مليار دولار، ارتفع الإنتاج إلى 123 مليون قيراط بقيمة تناهز 2.7 مليار دولار في 2018.

وبدأت كندا تعدين الماس في 1998، وتعد مناجم إيكاتي، وفيكتور، ودياقيك، وسنابك لاك هي الأكبر في البلاد.