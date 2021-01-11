الأطباق الطائرة.. مهلة 6 أشهر لإطلاع الكونجرس على الحقيقة

أمهل الكونجرس الأمريكي مدير الاستخبارات ووزير الدفاع 180 يوما لتزويد لجنتي المخابرات والقوات المسلحة بتقرير عن الأطباق الطائرة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن التقرير يحتوي على تحليلات مفصلة لبيانات الأجسام الغامضة الطائرة، والمعلومات التي جمعها مكتب الاستخبارات البحرية، وفريق عمل الظواهر الجوية المجهولة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لتوجيهات لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي.



كما سيتضمن التقرير بنوع من التفصيل "عملية مشتركة بين الوكالات لضمان جمع البيانات في الوقت المناسب والتحليل المركزي لجميع الظواهر الجوية المجهولة التي تبلغ الحكومة الفيدرالية" وتعيين مسؤول عن هذه العملية.

وسيحدد التقرير أي تهديدات محتملة للأمن القومي تشكلها الأطباق الطائرة أو الأجسام الطائرة المجهولة، وتقييم ما إذا كان أي من خصوم الولايات المتحدة وراء مثل هذا النشاط.

وكان البنتاجون نشر ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة في أبريل/نيسان الماضي تظهر "أجساما طائرة مجهولة الهوية" وتلك المقاطع سبق وأن وصفتها البحرية الأمريكية بـ"الحقيقية".





وتظهر مقاطع الفيديو، التي سجلت بين عامي 2004 و2015، ما يبدو أجساما طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة أثناء تسجيلها بواسطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء.

ويحتوي مقطعي الفيديو على أصوات طيارين أمريكيين الذين أصابتهم الدهشة بشأن سرعة تحرك تلك الأجسام.

ويعتقد البعض أن هذه الأجسام ليست سوى طائرات بدون طيار يتم تشغيلها من قبل أعداء أرضيين يسعون لجمع المعلومات الاستخبارية "وليس كائنات فضائية".

ويبدي أعضاء الكونجرس ومسؤولو البنتاجون قلقا منذ فترة طويلة بشأن هذه الأجسام الطائرة المجهولة التي حلقت فوق القواعد العسكرية الأميركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدرس فيها البنتاجون المواجهات الجوية مع الأجسام المجهولة، حيث تفحص تسجيلات مثل هذه الحوادث ضمن برنامج سري أُغلق بأمر من السيناتور السابق هاري ريد.

وجرى تفعيل هذا البرنامج السري عام 2007 وانتهى عام 2012، وفقًا للبنتاجون، لأنهم قيموا أن هناك أولويات أعلى تحتاج إلى تمويل.

وقال الرئيس السابق للبرنامج لويس إليزوندو لشبكة سي إن إن في عام 2017، إنه يعتقد شخصياً أن "هناك أدلة دامغة للغاية على أننا لسنا بمفردنا في هذا الكون".