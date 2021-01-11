وليام بيرنز.. أول دبلوماسي يقود الاستخبارات المركزية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإثنين، اختياره ويليام بيرنز، لقيادة وكالة المخابرات المركزية، كأول دبلوماسي يقود هذه المؤسسة.

وقال بايدن في بيان إن "الشعب الأمريكي سينام بهدوء معه بصفته المدير القادم لوكالة المخابرات المركزية".

وبيرنز الذي يعتبر آخر ترشيح كبير لبايدن قبيل تنصيبه في الـ20 من الشهر الجاري، عمل في السابق سفيرا لدى روسيا والأردن.

كما شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، وتقلد مناصب دبلوماسية أخرى على مدار ثلاثة عقود من العمل في الإدارات الجمهورية والديمقراطية.

ومثنيا عليه، كتب بايدن "بيل (ويليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي لديه عقود من الخبرة على الساحة العالمية في الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا وبلدنا".

"إنه يشاركني إيماني العميق بأن الذكاء يجب أن يكون غير سياسي وأن خبراء المخابرات المتفانين في خدمة أمتنا يستحقون امتناننا واحترامنا". يضيف بايدن.

وبهذا المنصب، يكون بيل بيرنز أول دبلوماسي محترف يعمل كمدير لوكالة المخابرات المركزية ، وفقًا لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب.