الإرياني: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يحمي اليمنيين

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الإثنين، أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيحمي المدنيين باليمن من جرائمهم.

ودعا الإرياني جميع الدول العربية لإدراج المليشيا على قوائم الإرهاب والمبادرة بذلك بالتزامن مع التصنيف الأمريكي.

وقال الوزير اليمني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية، وإدراج 3 من قياداتها (عبد الملك الحوثي، عبد الخالق بدر الدين الحوثي، عبد الله الحاكم) ضمن قوائم الإرهاب، يعد تلبية لمطالب ملايين اليمنيين.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تضع مليشيا الحوثي في مكانها الطبيعي بجانب المنظمات الإرهابية، بعدما أوغلت في دماء اليمنيين، وقوضت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وقادت لأكبر مأساة إنسانية في تاريخ البشرية، وهي انتصارا لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها، وضمان لعدم الإفلات من العقاب.

وأكد المسؤول اليمني أن لهذه الخطوة أثر كبير في الحد من جرائم مليشيا الحوثي التي يدفع ثمنها المدنيين ووقف الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأمن الإقليمي والمصالح الدولية، وحصر عمليات تهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين، وإجبارها للرضوخ للسلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين بمناطق سيطرتها.

وثمن الإرياني دور أبناء اليمن الذين خرجوا في مختلف المحافظات، ووسائل التواصل الاجتماعي رافعين شعار ‫صوت واحد الحوثي جماعة إرهابية واصلوا رسالتهم للعالم في وجه الإرهاب الحوثي الذي تصاعد منذ وصول الضابط في فيلق القدس حسن ايرلو، وبلغ ذروته مع جريمة استهداف مطار عدن الدولي.

ودعا المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ ذات الخطوة عبر تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، التزاما بمسئولياتها القانونية في حماية حقوق الإنسان ووقف الأنشطة الإرهابية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بومبيو في بيان، الإثنين: "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".