تعافي سوق السيارات في الصين.. تداعيات كورونا إلى الخلف

زادت مبيعات السيارات في الصين 6.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول إلى 2.32 مليون سيارة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تأثرت الصناعة بشكل خاص في الربيع من جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والتي أثرت على الاقتصاد ككل وأدت إلى تراجع الطلب على السيارات، إلا أن الصناعة تعافت بسرعة بعد ذلك.

وقال اتحاد مصنعي السيارات اليوم الإثنين،الصين باعت 19.6 مليون سيارة في 2020 بانخفاض 6.8 بالمئة عن العام السابق عليه.

واستفادت مبيعات السيارات من برامج حكومية لتعزيز التعافي.

وانتعش قطاع تصنيع السيارات في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث حافظت سوق السيارات على زخم تعافيها، وفق ما أظهرت بيانات صناعية.

وذكرت الجمعية الصينية لمنتجي السيارات أن أرباح قطاع تصنيع السيارات ارتفعت بواقع 1.5% على أساس سنوي إلى 308.48 مليار يوان (حوالي 45.3 مليار دولار أمريكي) في أول 8 أشهر من 2020.

ومثلت أرباح القطاع 8.3% من جميع أرباح الشركات الصناعية التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان.

وبدأت سوق السيارات الصينية، التي تضررت بشدة جراء وباء كوفيد-19، في التعافي في أبريل/ نيسان الماضي بفضل السياسات الداعمة.

ونجحت الصين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إقامة أول معرض دولي للسيارات في أعقاب جائحة كورونا، وهي الفاعلية التي جذبت الجمهور بكثافة كونها الحدث الدولي الوحيد في القطاع لعام 2020.