ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مصائب قوم عند قوم فوائد.. هذا هو لسان حال تطبيق سيجنال أول المستفيدين من أزمة تحديث واتساب الأخيرة.
تصدرت الابتكارات الصحية الرقمية المشهد في معرض لاس فيجاس للإلكترونيات، بعدما أدت جائحة كورونا إلى نمو استخدام خدمات "التطبيب" عن بعد.
أصبح تطبيق Signal حديث العالم بعد تغريدة "إيلون ماسك" للمستخدمين بالاعتماد عليه بدلا من واتساب الذي يعاني أزمة خصوصية.
أعلنت شركة شاومي إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 9T 5G الجديد، ولكنها لم تفصح عن أي بيانات بخصوص الأسعار في أسواق المنطقة العربية.
قالت شركة واتساب إن تحديث سياسة الخصوصية الذي أعلنته الشركة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية المستخدمين.
أعلنت شركة لينوفو الصينية، اليوم الإثنين، إطلاق جهازها Yoga AIO 7 الحاسوب المكتبي الجديد من فئة الكل في واحد.
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، عن موديلات 2021 الجديدة من أجهزة التلفاز.
أعلنت شركة آيسر التايوانية، اليوم الإثنين، عن إطلاق جهاز الكروم بوك Spin 514 الجديد.
أسفرت جائحة كورونا عن تغيير بثقافة المؤسسات، حتى بات العمل من المنزل أمرا مألوفا بل شائعا في العديد من الشركات والمصالح بدول العالم.
أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" في تقرير حديث، بالتطور اللافت المتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. خسائر "واتساب" ومفاجأة لينوفو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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