قتلى وجرحى في هجومين إرهابيين جنوب الصومال

لقي 5 أشخاص بينهم 3 جنود مصرعهم، وأصيب آخرون، الإثنين، جراء هجومين إرهابيين جنوب الصومال.

ففي محافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال، قتل ثلاثة عسكريين وأصيب آخرون في كمين نصبته عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية في بلدة بلعد.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن قيادات عسكرية، لم تسمها، في الجيش الصومالي، قولها إن القوات بدأت عمليات عسكرية لملاحقة المتورطين في الهجوم، وتطهير المنطقة من الإرهابيين .

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أنها صادرت أسلحة الجنود الثلاث الذين قتلوا.

وفي هجوم آخر، نجا قائد شرطة مديرية كحدا بمحافظة بنادر مساء الإثنين، من تفجير لغم في مقديشو وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة ثلاثة وفق وسائل إعلام محلية .

وطوقت قوات الشرطة موقع الهجوم، وأوقفت الحركة، وبدأت عمليات أمنية واسعة للقبض على منفذي الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم، إلا أن وسائل إعلام صومالية حملت المسؤولية للشباب الإرهابي المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتزداد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المسؤولين العسكريين في الصومال خلال الآونة الأخيرة، في وقت انشغلت الحكومة بالخلافات التي خيمت على أجواء الانتخابات .