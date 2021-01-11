"روبوتات" في مهمة خاصة على سطح القمر

أعلنت شركة بوش الألمانية للتكنولوجيا، عن تعاونها مع شركات أخرى لتطوير تقنيات لروبوتات تستخدم على سطح القمر لصالح وكالة "ناسا".

وتعتزم بوش استخدام المعلومات التي سيتم التوصل إليها عبر الروبوتات لمواصلة تطوير تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي على الأرض.

وخلال مشاركتها في النسخة الرقمية لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس" في لاس فيجاس، أوضحت بوش، أن هذا المشروع يتعلق بشكل محدد بتطوير تقنية التوجيه الذكي الذاتي والشحن اللاسلكي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يشارك في هذا المشروع إلى جانب بوش،شركة استروبوتيك الأمريكية ونظيرتها يبوتيك بالإضافة إلى جامعة واشنطن.

يذكر أن هاتين الشركتين الأمريكيتين هما جزء من سلسلة شركات اختارتها وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء، كشركاء تكنولوجيين لمهامها على سطح القمر المزمع القيام بها خلال العقد الجاري.

وكانت بوش تعاونت مع شركة استروبوتيك في مشروع ساوند سي وهو مستشعر ذكي يجري استخدامه في محطة الفضاء الدولية منذ نهاية 2019 حيث يرصد هذا المستشعر الأصوات التي تصدر وتشير إلى حدوث أعطال أو خلل .

