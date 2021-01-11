أمريكا تعلن مواصلة سحب قواتها من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" مواصلة سحب قواتها من أفغانستان كما هو مقرر.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان، لكنه لم يحدد موعدا مستهدفا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض:" نحن هناك منذ 19 عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي... يمكننا دائما العودة إذا أردنا".

وبدأت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان أواخر عام 2001 بعد أسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر /أيلول التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص.