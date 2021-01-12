بين غضب الأب ومفاجأة الابن.. هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

أثار أحمد السيد "زيزو" حالة من الجدل داخل نادي الزمالك المصري على مدار الساعات الماضية، في ظل الأنباء التي ربطته بالرحيل عن الفريق.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى رغبة زيزو في الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الانتقال إلى دوت الخليج الإماراتي الذي يرغب في الحصول على خدماته.

غضب الوالد

ما زاد من اشتعال الأمور تصريحات والد زيزو، التي أدلى بها مساء الإثنين، حيث أكد فيها على رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وانتقد والد زيزو إدارة الزمالك بسبب رفض رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، رغم الموافقة على رحيل زميله مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي.

واعتبر والد نجم الزمالك أن السبب الحقيقي وراء رفض إدارة النادي لعرض دوت الخليج الإماراتي الخوف من انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





وشدد والد زيزو على مطالبته لإدارة الزمالك بالموافقة على رحيل نجله للانتقال إلى دوت الخليج الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

مفاجأة الابن

من جهته، عبر اللاعب عن شعوره بالمفاجأة من التصريحات التي أطلقها والده خلال الساعات الأخيرة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم عنها شيئا.

"زيزو" نشر رسالة عبر حسابه على موقع "أنستقرام" أكد فيها استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، نافيا رغبته في الرحيل.

وكتب اللاعب في هذا الصدد: "كل الاحترام والتقدير لمن تحدث في الإعلام، والاجتهادات التي تحدث".





واستدرك: "جمهور الزمالك الواعي يعلم تماما حبي الشديد لهذا النادي، لولا نادي الزمالك وحب ودعم جمهوره ما وصلت لهذا المكانة".

وأتم: "سوف أبذل قصارى جهدي في هذا النادي لآخر يوم أنا موجود فيه، أشكر كل من يتفهم ذلك، وألتمس العذر لمن أساء الفهم".



كما نقل أكثر من إعلامي تصريحات على لسان اللاعب، أكد فيها أنه لا يركز سوى مع الزمالك خلال الفترة الحالية، ولا ينوي الرحيل عن صفوفه بأي حال من الأحوال.

موقف الإدارة

من جهتها، ترفض إدارة نادي الزمالك فكرة رحيل زيزو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية.

إدارة الزمالك بررت موقفها من الموافقة على رحيل مصطفى محمد، وفقا للتقارير، بوجود عرض أوروبي بعيدا عن المنطقة العربية.

وترغب إدارة الزمالك في الحفاظ على قوام الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل مواصلة المنافسة على مختلف الألقاب.

يُذكر أن "زيزو" انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية، لينجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى الحصول على بطولات كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري وكأس مصر.