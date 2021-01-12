حازم إمام وحسام غالي.. نجوم الكرة من الملاعب للبرلمان

ربما تكون هذه المرة هي الأولى التي يظهر فيها نجم كبير في كرة القدم تحت قبة البرلمان، وهو في سن الشباب.

وكما كان البرلمان المصري في دورته الجديد لعام 2021 الأكثر تمثيلا للسيدات في التاريخ، فإنه منح خيارات عديدة للرياضيين، بعدما تواجد عدد كبير منهم، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وفي مقدمتهم نجما الأهلي والزمالك السابقان حسام غالي وحازم إمام.

حازم إمام



حازم إمام، نجم الزمالك السابق، تم تعيينه عضوا بمجلس النواب خلال الدورة الأخيرة، في خطوة اعتبرها البعض أنها ستؤهله لخوض انتخابات الزمالك المقبلة على منصب الرئاسة.

وأعرب حازم إمام عن سعادته البالغة بتعيينه فى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التكليف شرف عظيم ومسؤولية كبيرة.





وقال حازم إمام: "أنا متشوّق جدا لبدء مهمتى فى مجلس النواب، لكنى متوتر جدا أيضا، لست معتادا على لقب النائب".

وأضاف: "لن نهتم بكرة القدم فقط، بل بالرياضة عموما، وستتم مناقشة المستجدات الخاصة بقانون الرياضة بعد الاطلاع عليها مع وزير الشباب والرياضة".

حسام غالي

كما انضم حسام غالي، قائد الأهلي السابق، للبرلمان المصري بعد تعيينه في مجلس النواب، ليخوض تجربة جديدة لم يمارسها من قبل.

وأعرب قائد الأهلي السابق عن سعادته بثقة القيادة السياسية فيه، باختياره ضمن المعينين في المجلس، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الشعب المصري.





وأشار غالي إلى أن ما يشهده مجلس النواب من التنوع وضم كافة التخصصات والخبرات سيكون له مردود أفضل في أداء المجلس بما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.

رياضيون آخرون

مجلس النواب يضم أيضا في عضويته عددا من نجوم الرياضة، في مقدمتهم محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري الأسبق، ووالد الرائد شريف محمد عمر، الذي استشهد على أرض سيناء.

البرلمان يضم أيضا آية مدني، لاعبة الخماسي الحديث السابق، والتي تُعتبر من أصغر المعينين بمجلس النواب في دورته الجديدة.



وبالإضافة إلى الرياضيين السابقين، ضم مجلس النواب في عضويته أيضا أحمد دياب، العضو التنفيذي لنادي زد الرياضي، وذلك ضمن مجلس الشيوخ، بعد نجاحه في الانتخابات.