تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وسجل سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري، 4.158 جنيه للشراء و4.184 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا، سجل متوسط سعر الريال في البنوك، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك؛ هي عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند 4.22 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 4.9 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

الصندوق يشيد بمصر

ويأتي استقرار الريال في مصر بعد أن رفع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتضاهي توقعات صندوق النقد الدولي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 15.599 جنيه للشراء، و 15.699 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وواصل متوسط سعر اليورو الأوروبي التراجع لليوم الثاني على التوالي إلي 18.95 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع، في البنك المركزي، أمس.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري، إلى 21.01 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، مقابل 21.15 جنيه للشراء و 21.33جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي 51.30 جنيه للشراء، و 51.76 جنيه للبيع، مقابل 51.43 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.



