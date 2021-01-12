بـ"إهانة الرئيس".. أردوغان يقاضي زعيم المعارضة التركية

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية تطالب بتعويض قيمته مليون ليرة ضد زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو بتهمة إهانة الرئيس"

والدعوى القضائية جاءت بسبب الوصف الذي أطلقه قليجدار أوغلو على أردوغان بأنه" الرئيس المزعوم" وذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الثلاثاء.



والأحد الماضي، وفي معرض هجومه على أردوغان لتضييقه على وسائل الإعلام بالبلاد، قال قليجدار أوغلو زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة: "ما هو شكل وسائل الإعلام التي يريدون صنعها؟ ففي عام 2020 في تركيا، يستهدف مباشرة رئيس الدولة المزعوم (في إشارة لأردوغان) جريدة! وإذا دعا قائلًا: أنا لا أقرأ هذه الصحيفة، وأنتم لا تشتروها ولا تقرأوها!.. فلتفكروا حينها في أن هناك ضغطًا ووصاية على وسائل الإعلام".

كما قدم أردوغان شكوى جنائية ضد زعيم المعارضة لدى مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة بتهمة “إهانة الرئيس”.

وفي بيان صادر عنه قال حسين آيدين، محامي أردوغان، إنه "تم انتهاك شرف وكرامة الرئيس المحترم، وبالتالي تم رفع دعوى تعويض عن أضرار بقيمة مليون ليرة تركية ضد كمال قليجدار أوغلو في محكمة أنقرة المدنية الابتدائية على أساس أن حقوق الرئيس تضررت بشدة ".

وأضاف قائلا "كما تم رفع شكوى جنائية ضده نفس الشخص أمام مكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس، لأن التصريحات المعنية تحتوي على عناصر من إهانة رئيس جمهورية تركيا ولا تدخل في نطاق المسؤولية التشريعية".

جدير بالذكر أن تصريحات زعيم المعارضة ضد أردوغان، أثارت غضب العديد من رجاله، كرئيس البرلمان، ومتحدث الحزب الحاكم، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، ونائب الرئيس، ليخرجوا جميعًا خلال الأيام الماضية ويشنون هجومًا ضد قليجدار أوغلو، ويطالبوه بالاعتذار.

سأواصل انتقاده بهذا الوصف

في المقابل سخر قليجدار أوغلو من رفع أردوغان لدعوى التعويض ضده، مؤكدًا أنه سيواصل وصفه بـ"الرئيس المزعوم"، وأنه سيتقدم برفع دعوى تعويض مضادة قيمتها ليرة واحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، شدد فيها على أن السر في كون القيمة المالية للدعاوى القضائية التي يرفعها ضد أردوغان، منخفضة حيث لا تتعدى ليرة واحدة، يكمن في رغبة حزب الشعب الجمهوري في تطبيق القانون لا جني الأموال مثل أردوغان، على حد قوله.

وتابع قائلا :"أردوغان يقاضي المعارضة بدلًا من تقديم الشكر لها لأنها تناقش أجندات المجتمع الحقيقية وليست المصطنعة التي يقدمها هو وحزب.. فالمعارضة تعبر عن مشاكل الشعب، وتناقش قضاياه، وأن البرلمانيين من جميع الأحزاب دون تمييز يعملون ليل نهار على خدمة الوطن".