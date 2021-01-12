بالصور.. طريقة نقل مجموعات واتساب إلى سيجنال

لعبت تدوينة الملياردير إيلون ماسك دورا بارزا في شهرة تطبيق سيجنال للمراسلات، بعد هجرة العديد من واتساب بسبب تحديث سياسات الخصوصية.

وأصبح تطبيق المراسلة "سيجنال" الأكثر تحميلا لدى المتاجر الإلكترونية في بلدان عدة، مثل ألمانيا والهند، منذ إعلان "واتساب" عزمه مشاركة بيانات نحو 2 مليار مستخدم مع فيسبوك.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من الشهرة التي حظي بها تطبيق "سيجنال" خلال الفترة الأخيرة، نشر التطبيق عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مجموعة صور توضح كيفية نقل المجموعات من واتساب إلى سيجنال.

وأعلن التطبيق أن مكالماته الهاتفية الصوتية ستسمح باستضافة 8 مشاركين في آن واحد بدلا من 5، وذلك ضمن عدة خطوات هدفها الاستفادة من شعبيته المتزايدة بشكل كبير، إثر الغضب من تحديثات واتساب التي تهدف لمشاركة المزيد من المعلومات مع فيسبوك.

4 خطوات

1- في البداية يجب إنشاء مجموعة في تطبيق سيجنال عن طريق إضافة شخص واحد على الأقل بطريقة يدوية، ثم منح المجموعة اسما، وصورة بروفايل لها.





2- بعد إنشاء المجموعة، توجه إلى إعدادات المجموعة، وشغّل مفتاح Group Link (رابط دعوة المجموعة)، وهي خاصية تتيح الحصول على رابط يمكن من خلاله الانضمام للمجموعة مباشرة.





3- قم بتفعيل رابط المجموعة وانقر فوق مشاركة.





4- أرسل رابط المجموعة إلى من تريده أن ينضم إلى المجموعة دون أن تحتاج لإضافته بنفسك.





وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتساب" يواجه العديد من الانتقادات إثر طلب الشركة الأم (فيسبوك) من مستخدميه البالغ عددهم نحو مليارين حول العالم، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع موقع فيسبوك.

وسيُمنع المستخدمون الذين سيرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من 8 فبراير/شباط المقبل.