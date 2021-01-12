أفغانستان تحبط مخططا لـ"داعش" لاغتيال دبلوماسي أمريكي

أعلنت أفغانستان، الثلاثاء، إحباط مخطط لـ"داعش" يستهدف اغتيال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالعاصمة كابول.

وذكرت المديرية الأفغانية للأمن أنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي في إقليم ننغرهار شرقي البلاد، كانت تخطط لاغتيال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كابول روس ويلسون، ومسؤولين أفغان.

وأدان ويلسون، بشدة، سلسلة اغتيالات في العاصمة والمدن الأخرى، استهدفت شخصيات أفغانية بارزة بينها صحفيون ونشطاء وسياسيون في الأشهر الأخيرة.

وقالت المديرية الوطنية للأمن، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في بيان، إن "القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكي في أفغانستان، وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان".

ولفتت إلى أنه جرى إحباط الخطة باعتقال الإرهابيين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي حادث منفصل الثلاثاء، قتلت ثلاث مجندات أفغانيات بالرصاص في مدينة مزار الشريف شمالي البلاد، في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش حنيف رضائي إن مسلحين فتحا النار على سيارة كانت تقل المجندات إلى موقع عملهن.

وأوضح أن مجندتين قتلتا في مكان الحادث، فيما توفيت أخرى في وقت لاحق بالمستشفى، مضيفا أن مجندة أخرى والسائق أصيبا في الهجوم.

وفي الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، في منحى جديد يستهدف شخصيات بارزة، الأمر الذي بث الخوف والفوضى رغم انخراط حركة طالبان والحكومة في محادثات سلام.

وبالسنوات الماضية، تبنى تنظيم داعش عدة هجمات دامية في ننغرهار التي كانت سابقا معقلا للتنظيم الإرهابي في البلاد.

