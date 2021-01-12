صور.. سيارات تتحدى الجليد بـ"مجنزرات عسكرية" وزلاجات

في المناطق كثيفة الثلوج لجأ عددا من عشاق السيارات لتعديل مركباتهم بشكل استثنائي، يمنحهم السيارات قدرات خارقة للسير فوق الجليد

وقدم موقع "أوتو كار" ضمن قائمة بأبرز السيارات التي أجريت عليها تعديلات غير تقليدية تمكنها من اقتحام الثلوج، وشملت هذه التعديلات منح هذه السيارات إطارات عملاقة، وأخرى مجنزرة شبيهة بتلك التي تسير بها الدبابات لتسهل السير على الجليد.

وضمن القائمة، جاءت نسخة من طراز هيونداي "سنتا في"، التي منحت إطارات عملاقة لتمكنها من اقتحام المنطقة القطبية، وأضيف لها محرك بقوة 2200 سي سي.



ومن الموديلات الاستثنائية بالقائمة، طراز فيات "باندا" صغير الحكم، الذي حصل على إطارات عملاقة لا تتناسب مع حجمه، وطرح هذا الطراز بمعرض جنيف الدولي للسيارات عام 2013 كأحد أبرز السيارات المعدلة.

ومن السيارات الرياضية، جاء ضمن القائمة طراز نيسان 370ZKi، الذي أجريت عليه تعديلات ليتمكن من اقتحام الجليد، باستبدال إطاراته بمجنزرات، ومنحه محرك يعمل بقوة 332 حصانا، وتم طرحه للعرض بمعرض شيكاجو الدولي للسيارات عام 2018.

ومن السيارات التي عدلت أيضا بمنحها مجنزرات لاقتحام الجليد، نسخة عدلت من طراز نيسان Rogue Warrior Trail، وتم طرحها للعرض بمعرض نيويورك الدولي للسيارات عام 2017.

وضمت القائمة أيضا، نسخة معدلة من طراز سوبارو Trax STI منحت إطارات مجنزرة وتم طرحها للعرض في عام 2009، وتعمل بمحرك ينتج قوة 400 حصان.

ومن الشاحنات، ضمت القائمة نسخة معدل من شاحنة Sierra Denali HD All Mountain concept، من ماركة GMC، طرحت عام 2017، بإطارات مجنزرة لتمكنها من اقتحام الجليد.

وجاء في ختام القائمة، طراز Trekol-39294 العسكري الروسي، المزود بإطارات عملاقة، ومجهز لاقتحام المناطق الجليدية، وتم طرحه للعرض في عام 2014 للمرة الأولى.