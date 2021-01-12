الوساطة الجنوبية تصل الخرطوم.. حسم خلاف "مسار الشرق"

وصل إلى السودان، الثلاثاء، وفد الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك، فيما تتحدث مصادر عن زيارة لتحريك جمود مسار الشرق.

ووفق بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، كان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم، عضو المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.



وأوضح البيان أن الوفد سيجري، خلال زيارته التي تستغرق عدة أيام، لقاءات مع عدد من المسؤولين السودانيين، ترتكز حول ترتيبات إنفاذ إتفاق جوبا للسلام.

من جانبها، كشفت مصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية، أن زيارة الوفد تأتي لحسم تجميد مسار الشرق من قبل الحكومة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الوساطة جاءت لحل الخلافات الأخيرة، والوصول لاتفاق مرضي بين الحكومة ومسار الشرق حول الحقائب الوزارية .



وفي 3 أكتوبر/ الماضي، وقعت الخرطوم اتفاق سلام مع حركات مسلحة، بهدف إنهاء سنوات من الصراعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

وجرت مراسم التوقيع في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، بشكل نهائي على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بعد أشهر من المحادثات مع ثلاث مجموعات متمردة رئيسية في إقليم دارفور (غرب).

وتضمن اتفاق السلام 5 مسارات، بينها مسار الشرق المتعلق بمناقشة قضايا تتعلق بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية والخدمات، وهو المسار الذي جمدت الخرطوم مباحثاته لحين الوصول لاتفاق مع مكوناته.

وتعارض بعض جماعات الشرق توقيع الجبهة الشعبية المتحدة ومؤتمر البجا المعارض، على اتفاق السلام باعتبار أن الفصيلين لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.