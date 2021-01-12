نائب أمريكي عن عزل ترامب: لم يعد مؤهلًا للمنصب

خناق يضيق على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بتلويح نواب بالتصويت لصالح عزله على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

النائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان بيتر ميجر، قال إنه يفكر جديًا في التصويت لعزل ترامب، وذلك في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي بمبنى الكابيتول الأمريكي، معتبرًا أن ترامب "لم يعد مؤهلًا لتولي هذا المنصب."

وأضاف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، قائلا: "أفضل أن يكون هناك تحقيقًا أكثر شمولية بشأن ما حدث. معظم ما أعرفه عن 6 يناير (الأربعاء الماضي) نابع إما من تجربة شخصية أو من تويتر".

وتابع: "لكن في النهاية، أعتقد أنه من الواضح أن الرئيس لم يعد مؤهلًا لتولي هذا المنصب."

وبسؤاله عما إن كان اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن التصويت، أكد ميجر أنه "سينتظر رؤية عرض المزيد من الأدلة، لكن مجددًا، هذا شيء ننظر فيه جديًا."

وجاءت تعليقات النائب الجمهوري بالتزامن مع تقديم الديمقراطيين، رسميًا، قراراهم بشأن العزل، متهمين ترامب بـ"التحريض على التمرد" بينما يسابقون لجعله أول رئيس في التاريخ يخضع للمساءلة مرتين، حيث سيصوت مجلس النواب الأمريكي على القرار الأربعاء.

وقال ميجر إن تعامل ترامب مع اختراق الكابيتول يشكل "فشلا ذريعا في القيادة"، مشيرا إلى أن بعض النواب أعربوا عن قلقهم بشأن توقيت عملية العزل، إلا أنه لم يسمع أي شخص "يجادل بشأن الحيثيات."

وأعرب النائب عن "قلقه البالغ" بشأن وقوع مزيد من العنف بالأسابيع المقبلة في وقت تواجه فيه البلاد "فراغ القيادة"، على حد وصفه.

وقال: "في الوقت الحالي لدينا صمت، وهذا مقلق للغاية. أشعر بقلق بالغ حيال العنف ليس الذي حدث بالفعل وكان مروعًا، وكان يمكن أن يكون أسوأ، ولكن أيضًا توقعات أنه سيكون هناك المزيد من العنف."

وفي رسالة للمشرعين، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه سيتم التصويت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وأضافت أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب، الإثنين أو الثلاثاء، على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية.

وأرجأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب إلى الأربعاء.

ونشر المجلس، الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته من منصبه على خلفية دعوته لأنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس.