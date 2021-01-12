أوغندا تجري انتخاباتها الخميس.. وجنوب السودان تراقب

أرسلت دولة جنوب السودان، وفدا رسميا للمشاركة في مراقبة الانتخابات العامة التي ستشهدها جارتها أوغندا الخميس المقبل.

وقال بنج جديون، رئيس مفوضية حقوق الإنسان بجنوب السودان، الذي يترأس وفد بلاده، إنهم يشعرون بشرف كبير لدعوتهم لمراقبة أول عملية انتخابية ديمقراطية تشهدها القارة السمراء في مطلع العام الجديد 2021 .



وأوضح المسؤول ،في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الإخبارية" ، أنه :"بالانابة عن مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات بدولة جنوب السودان نشعر بشرف كبير لدعوتنا للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية التي ستشهدها دولة الجارة أوغندا في اليومين المقبلين" .

وعبر جديون، عن أمله في أن تجرى الأنتخابات العامة الأوغندية في جو ودي ، وأن تقدم نموذجا يحتذى في الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية في أوغندا.

وتابع:" نحن متفائلون جدا لثقتنا في مفوضية الانتخابات الأوغندية التي تمتلك قدرات عالية تؤهلها لإجراء عملية انتخابية نزيهة".

ولفت الى أن مهمتهم الرئيسية تتمثل في تقييم العملية الانتخابية بصفة عامة ومدى مطابقتها للمعايير الإقليمية و الدولية، إلى جانب تعزيز ثقة الناخبين للمشاركة بحرية في أجواء تسودها روح المنافسة دون أي تهديدات أو قيود.

وقال رئيس مفوضية حقوق الانسان بدولة جنوب السودان، إن مهمة الوفد كجهة مراقبة تتمثل في تحديد الفرص و التحديات التي تواجه الاتخابيات الأوغندية وتقديم توصيات تدعم العملية الانتخابية بدول إقليم شرق أفريقيا في المستقبل.

وتنطلق الخميس المقبل الانتخابات العامة الأوغندية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي يوري موسفيني ، مع نجم البوب الذي تحول إلى سياسي روبرت كياغولاني سينتامو ( 38 عامًا ) ، والمعروف باسم بوبي واين، بالإضافة إلى تسعة مرشحين آخرين.

ويتربع الرئيس يوري موسفيني، على عرش أوغندا منذ عام 1986، برغم المطالبات المتكررة من قوى المعارضة و المجتمع المدني بضرورة تقاعده.