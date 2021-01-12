انتصارات جديدة للجيش اليمني في مأرب

استعادت قوات الجيش اليمني سلسلة جبال "قريضة" الاستراتيجية في مأرب، وفيما دعت الحكومة لتحرير البعثة الأممية من قيود الحوثيين.

وشنت قوات الجيش اليمني والقبائل هجوما عسكريا مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة "جبل مراد" في مديرية رحبة إلى الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن قوات الجيش والقبائل تمكنت تحت اسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية من السيطرة على سلسلة جبال "قريضة" الاستراتيجية وجبل "نقم" في مديرية رحبة عقب معارك طاحنة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

ووفقا للمصدر فإن قوات الجيش اليمني وقبائل مراد لاتزال تخوض معارك عنيفة في مسعى للتقدم باتجاه بلدة "نجد المجمعة" في مديرية الجوبة التي سيطرت عليها المليشيات الحوثية الإرهابية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قيادات، فيما أظهرت مقاطع فيديو مصورة، تناثر عديد من الجثث لعناصر حوثية عقب سيطرة الجيش والقبائل على جبال "قريضة" من المحافظة النفطية.



من جانبدعت الحكومة اليمنية إلى تحرير البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة واتهمت مليشيا الحوثي باختطاف قرارها وذلك بعد أيام من بيان تضمن مطالب حوثية تسعى لانشاء منقطة عازلة في خطوط التماس من المحافظة الواقعة غربي البلاد.



وقالت الحكومة على لسان رئيس فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء ركن محمد عيضة إن البعثة الأممية برئاسة الجنرال الهندي، أبهيجيت جوها، مختطفة وأسيرة لدى مليشيات الحوثي ولا تملك قرارها".



وانتقد المسؤول الحكومي البعثة الأممية، مشيرا إلى أنها باتت تخلو من أبسط المعايير التي تؤهلها لتكون بعثة أممية وسيطة وذلك منذ أن ترأس الجنرال جوها والذي يقبع بمثابة "أسير" لدى مليشيا الحوثي، بحسب قوله.

وطالب عيضة بالانتقال إلى منطقة محايدة لتوفير المناخ المناسب لتقديم الإحاطة لمجلس الأمن بمصداقية.

وأشار إلى أن أي حديث لمليشيا الحوثي المزعوم إقامة منطقة عسكرية عازلة يعد انتهاك لمعايير البعثة الأسيرة لدى طرف واحد ولاصحة لاجراء رئيسها الجنرال جوها اتصالات بجميع الأطراف.

