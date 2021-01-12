الإنترنت المظلم.. سقوط أكبر منصة للتجارة الحرام في العالم

وضعت ألمانيا حدا للعصر الذهبي للإنترنت المظلم، الذي كان يساهم في تسهيل جرائم دولية مثل تجارة المخدرات والسلاح والعملة المزيفة.

وأدت عملية للشرطة الألمانية الى تفكيك "أوسع" موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات والأوراق والعملة المزورة على "الإنترنت المظلم" (دارك ويب).

وأعلنت النيابة العامة الألمانية، الثلاثاء، أن مشغل موقع "دارك ماركت"، المفترض استرالي، كان يستخدمه لتسهيل هذه ارتكاب هذه الجرائم.

نصف مليون مستخدم



وحسب وكالة فرانس برس، كان لدي موقع "دارك ماركت"، عند إغلاقه حوالى 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع في مختلف أنحاء العالم، وخاصة بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المستجد بتجار المخدرات إلى تحويل هذه التجارة إلكترونيا.

المشغل استرالي

وأعلنت النيابة العامة في كوبلينتس بغرب ألمانيا الثلاثاء، أن الشرطة في مدينة أولدنبورج بشمال البلاد "تمكنت من اعتقال المشغل المفترض لأوسع موقع للبيع على الإنترنت المظلم في نهاية الأسبوع".

وتابعت: أن هذا المشغل المفترض، هو أسترالي عمره 34 عاما، وتم اعتقاله على الحدود الألمانية الدنماركية.

إغلاق الموقع والخادم

وأضافت، أن المحققين "تمكنوا من إغلاق الموقع والخادم الإثنين" بعد أشهر من التحقيقات التي جرت بتعاون دولي.

وأجرت النيابة تحقيقاتها على مدى "أشهر" مع شرطيين من جهاز التحقيقات الجنائية المركزي في أولدنبرغ.

وتابعت النيابة أن "أكثر من 20 خادما في مولدافيا وأوكرانيا ضبطت أيضا".

أكبر سوق مظلم

بالنسبة للمحققين فإن موقع "دارك ماركت" كان "بدون أي شك أكبر سوق في العالم على الـ "دارك ويب" مع حوالى 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع".

وتابعت النيابة: أن "320 ألف صفقة تمت فيه على الأقل" عبر العملات الرقمية بيتكوين ومينيرو بقيمة إجمالية يمكن أن تصل إلى 140 مليون يورو.

مخدرات وعملات مزيفة

وكانت هذه المنصة "تستخدم بشكل خاص لبيع المخدرات من كل الأنواع" كما أوضحت النيابة.

وكان يباع أيضا على الموقع "عملات مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة أو مزورة وبطاقات هواتف نقالة لا تعرف عن المستخدم، أو حتى فيروسات معلوماتية.

وقد مثل المتهم الرئيسي في هذه القضية أمام قاض لكنه امتنع عن الكلام ووضع قيد الحجز الاحتياطي.

وساهم في التحقيقات يضا شرطيون من عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا وأوكرانيا واستراليا وسويسرا.

كما لعب اليوروبول، وكالة الشرطة الأوروبية، "دورا تنسيقيا" في هذه العملية.

زيادة المبيعات



وقالت النيابة، إن ما تم ضبطه يفترض أن يتيح من الآن فصاعدا فتح تحقيقات جديدة بحق الذين أعادوا بيع تلك البضائع وزبائن ووسطاء.

وأوضحت، أن هذه السوق ظهرت في سياق تحقيق كبير ضد خدمة استضافة الويب الهولندية "سايبر بانكر" المتهمة بأنها ملاذ للجرائم الإلكترونية والبريد العشوائي.

وقالت السلطات الألمانية إن "سايبر بانكر" استضاف هذه السوق لفترة غير محددة.

وتضمن "الإنترنت المظلمة" السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج أو أذونات محددة مما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين.

ولقد واجهت ضغوطا متزايدة من قبل جهات إنفاذ القانون الدولية في الأشهر الأخيرة.

نهاية العصر الذهبي



وكانت وكالة مكافحة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي دقت ناقوس الخطر في سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرة أن الوباء فشل في تعطيل عمليات مهربي المخدرات وتجارها حيث كان المستخدمون والبائعون يستخدمون الويب للحصول على إمدادتهم.

وبينما تأثرت عمليات البيع في الشوارع بسبب القيود التي فرضت في ذروة انتشار الوباء، قالت الوكالة إن المستهلكين والتجار كانوا يتجهون إلى أسواق "الإنترنت المظلمة" ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمة التوصيل إلى المنازل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أيضا، اعتقلت الشرطة الدولية 179 بائعا متورطا في بيع المواد الأفيونية والميثامفيتامين وغيرها من السلع غير القانونية على الإنترنت بشكل سري، في ما اعتبره مسؤولو اليوروبول انذاك انه وضع حد لـ "العصر الذهبي" لأسواق الويب المظلمة.

واعتقل نحو 121 مشتبها بهم في الولايات المتحدة وبعدهم 42 في ألمانيا و8 في هولندا و 4 في بريطانيا و3 في النمسا وواحد في السويد.