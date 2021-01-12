توابع انهيار الليرة.. تصدع مؤشر تكاليف البناء في تركيا

قاد انهيار الليرة التركية إلى حدوث قفزة في مؤشر أسعار البناء داخل السوق المحلية، وسط في صعود مدخلات البناء، ليفاقم معاناة الأتراك

وأوردت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، تقريرا جاء فيه أن مؤشر تكلفة البناء صعد بنسبة 2.90% خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وزاد بنسبة 22.99% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.



وبحسب المؤشر الفرعية الأخرى، قفز الرقم القياسي لتكاليف تشييد المباني بنسبة 2.94% خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 22.76% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

بينما ارتفع مؤشر المواد بنسبة 4.12% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 26.9% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر مؤشر العمالة بنسبة 0.34% على أساس شهري، وقفز بنسبة 14.27% مقارنة بالعام السابق.

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

تكلفة البناء

ويرتقب أن تسجل تكلفة البناء في ديسمبر/ كانون أول 2020، والتي ستصدر خلال وقت لاحق من الشهر المقبل، ارتفاعا جديدا، مع استمرار هبوط الليرة وتسجيل نسب تضخم مرتفعة في ديسمبر على أساس سنوي.

وقفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صادر، الإثنين من الأسبوع الماضي، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

وتظهر البيانات الرسمية، أنه في ديسمبر/كانون الأول 2020، انخفض متوسط ​​أسعار 98 بندا، ضمن متوسط ​​أسعار 418 سلعة في المؤشر، وظل متوسط ​​أسعار 36 سلعة دون تغيير عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 284 سلعة.



