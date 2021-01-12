رئيس "النواب" المصري الجديد: السيسي وحدنا بمواجهة الإرهاب

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري الجديد، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحد الشعب في مواجهة الإرهاب.

وقال جبالي، في كلمته عقب الإعلان عن فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب، بحصوله على 508 أصوات من الأصوات الصحيحة التي بلغت 587 صوتا، إن "الرئيس السيسي جمع المصريين تحت شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، وتحت شعار المواطنة والتنمية".

ووجه المستشار حنفى جبالي، لشهداء مصر الأبطال من رجال الجيش والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين والذين استشهدوا بعد مواجهتهم بشجاعة للإرهاب المجرم.

كما وجه التحية لشهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين معهم في مواجهة لوباء كورونا

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا العديد من الجهد في هذه المرحلة المهمة في جميع المجالات وخصوصا المجال التشريعي والرقابي، مشددا على ضرورة الدور الرقابي على أداء الحكومة والذي لا يقل أهمية عن التشريع.

وشدد على "ضرورة أن تكون مراقبة أداء الحكومة بشكل متوازن بعيدا عن التهويل من أجل تحقيق الصالح العام".