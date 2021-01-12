ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حذفت شركة "أمازون"، تطبيق التواصل الاجتماعي "بارلير" المفضل، لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خدمة الاستضافة السحابية.
كشفت شركة ديل الأمريكية عن حواسيب جديدة من فئة "الكل في واحد" ضمن سلسلة OptiPlex، وهي OptiPlex 7090 وOptiPlex 3090.
لعبت تدوينة الملياردير إيلون ماسك دورا بارزا في شهرة تطبيق سيجنال للمراسلات، بعد هجرة العديد من واتساب بسبب تحديث سياسات الخصوصية.
وضعت ألمانيا حدا للعصر الذهبي للإنترنت المظلم، الذي كان يساهم في تسهيل جرائم دولية مثل تجارة المخدرات والسلاح والعملة المزيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا..الإنترنت الأسود وطريق الهجرة لـ"سيجنال" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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