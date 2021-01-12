موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا..الإنترنت الأسود وطريق الهجرة لـ"سيجنال"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حذفت شركة "أمازون"، تطبيق التواصل الاجتماعي "بارلير" المفضل، لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خدمة الاستضافة السحابية.

كشفت شركة ديل الأمريكية عن حواسيب جديدة من فئة "الكل في واحد" ضمن سلسلة OptiPlex، وهي OptiPlex 7090 وOptiPlex 3090.

لعبت تدوينة الملياردير إيلون ماسك دورا بارزا في شهرة تطبيق سيجنال للمراسلات، بعد هجرة العديد من واتساب بسبب تحديث سياسات الخصوصية.

وضعت ألمانيا حدا للعصر الذهبي للإنترنت المظلم، الذي كان يساهم في تسهيل جرائم دولية مثل تجارة المخدرات والسلاح والعملة المزيفة.