العالم يتخلى عن ترامب.. وزير مالية ألمانيا يطالبه بالتنحي

يوما بعد يوم تتزايد المطالب الدولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتنحي عن منصبه، باعتباره مسؤولا عن اقتحام أنصاره للكونجرس الأمريكي.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنحي عن منصبه قبل يوم تنصيب خلفه جو بايدن وذلك بعد أعمال شغب جرى خلالها اقتحام مقر الكونجرس.

وأضاف، أن برلين على ثقة من بداية جيدة للعلاقات مع بايدن، وذلك حسب رويترز.



ضرائب الإنترنت

وخلال حديثه في منتدى رويترز نكست المنعقد عن بعد، قال شولتس الثلاثاء، إن أكبر أهدافه على صعيد السياسة مع إدارة الرئيس المنتخب بايدن هي التوصل لاتفاق بحلول فصل الصيف بشأن خطة عمل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستحداث قواعد عالمية بشأن ضرائب الشركات.

وقال شولتس "جو بايدن هو الرجل المناسب لفترة الرئاسة المقبلة".

وبسؤاله عما إذا كان يتعين على ترامب الرحيل قبل يوم التنصيب، قال شولتس: "يجب عليه أن يفعل ذلك.. إنه مسؤول عما حدث في كابيتول هيل، لا شك في ذلك".

وتابع:" يجب عليه تحمل المسؤولية ولهذا أعتقد أن عليه الرحيل".

وقدم الديمقراطيون، الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته من منصبه على خلفية دعوته لأنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس.

واتهم الديمقراطيون ترامب بـ"التحريض على التمرد" بينما يسابقون لجعله أول رئيس في التاريخ يخضع للمساءلة مرتين، حيث سيصوت مجلس النواب الأمريكي على القرار الأربعاء.

وأصاب العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا جمود شديد في عهد ترامب الذي هاجم ألمانيا مرارا بسبب قوة صادراتها وإنفاقها الدفاعي المنخفض نسبيا داخل حلف شمال الأطلسي.

فصل جديد

وقال شولتس "فيما يتعلق بالشراكة عبر الأطلسي، هناك فرصة جيدة لبدء فصل جديد".

وأضاف، أن أكبر أهدافه كوزير للمالية عند تسلم بايدن مقاليد الحكم هو إتمام محادثات في غضون 6 أشهر مقبلة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول وضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات وقواعد بشأن كيفية فرض ضريبة على شركات الخدمات الرقمية الكبرى دوليا.